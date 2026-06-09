מכל העולמות: פראדה תעצב את חליפת החלל הבאה של נאס"א

חליפת החלל של פראדה ( צילום: מסך )

בית האופנה האיטלקי פראדה וענקית התשתיות Axiom Space חשפו בטקס חגיגי בניו יורק את ה-LCVG – בגד הקירור והאוורור החדש שילבשו האסטרונאוטים של נאס"א במשימות "ארטמיס" הקרובות לירח.

מדובר בפריט לבוש פנימי דמוי "אוברול" המולבש מתחת לחליפת החלל החיצונית, ונועד להבטיח שהאסטרונאוטים לא יתחממו יתר על המידה בזמן שהם חוקרים את פני השטח של הירח. החליפה העתידנית משובצת בצינורות המזרימים מים קרים סביב גוף האסטרונאוט, לצד מערכת אוורור מתקדמת המספקת חמצן ומסירה פחמן דו-חמצני. מעבר ליכולות הטכניות, פראדה לא ויתרה על הטאץ' העיצובי: החליפה כוללת את הפס האדום המפורסם של קו בגדי הספורט של המותג על השרוול.

חליפת החלל של פראדה - צילום: יצרן חליפת החלל של פראדה | צילום: צילום: יצרן 10 10 0:00 / 1:15

זהו השדרוג המשמעותי הראשון לחליפות החלל של נאס"א מזה למעלה מ-20 שנה, כאשר הסוכנות עדיין מסתמכת על עיצובים הדומים לאלו מתקופת "אפולו".

לורנצו ברטלי, מנהל השיווק של פראדה, ציין כי השילוב בין הידע של פראדה בחומרים מתקדמים לבין המומחיות של Axiom Space לקח את היכולות הטכנולוגיות לרמה שלא ניתן היה להשיג לבד.

הכניסה של פראדה לתחום החלל אינה רק אסתטית; מומחים מסבירים כי מותגי יוקרה שואפים להתחבר לקהל לקוחות אמיד השוקל תיירות חלל, ולהציב את עצמם בחזית המחשבה החדשנית.

החליפה צפויה לעבור בדיקות בתחנת החלל הבינלאומית (ISS) לפני שתשמש את האסטרונאוטים בנחיתה המתוכננת על הירח, שסומנה כעת לשנת 2028.