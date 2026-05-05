תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

במהלך חודש אפריל 2026, ארבעת חברי הצוות: רייד וייסמן, ויקטור גלובר, כריסטינה קוק וג'רמי הנסן, יצאו למסע בן 10 ימים סביב הצד הרחוק של הירח. הם גמאו מרחק בלתי נתפס של 694,481 מיילים, ובכך שברו את השיא האנושי למרחק הגדול ביותר אליו הגיעו בני אדם מכדור הארץ מאז ומעולם. זוהי הפעם הראשונה שבני אדם הרחיקו לכת כל כך מאז סיום תוכנית אפולו בשנת 1972.

הנשיא טראמפ עם צוות החלל ארטמיס 2 ( צילום: הבית הלבן )

התמונות, שצולמו באמצעות שילוב של מצלמות ניקון מקצועיות ומכשירי iPhone 17, חושפות רגעים קסומים מהחלל העמוק. האוסף החדש כולל צילומי "שבילי כוכבים" בחשיפה ארוכה, תמונות תקריב מפורטות של פני השטח הירחי, ותיעוד נדיר של עטרת השמש המציצה מאחורי הירח בזמן ליקוי חמה מלא.

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

אחת הסדרות המרגשות ביותר מציגה את האסטרונאוטים בתוך חללית ה"אוריון", כשהם מצטלמים על רקע כדור הארץ המופיע כסהר כחול ורחוק. "כדור הארץ, כפי שניתן לראות בתמונות, הוא יפהפה בצורה מדהימה", נכתב בתיאור הממצאים.

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 ( צילום: נאס"א )

הספארי נפרד בצער עמוק ובלב כבד: הפילה האהובה איננה מישאל לוי | 08:44

כעת, נאס"א מאפשרת לכל אחד מאיתנו להרגיש קצת כמו אסטרונאוט, כשהיא מעמידה את כל התיעוד המרהיב הזה לרשות הציבור ברזולוציה גבוהה ובחינם באתר האינטרנט שלה.