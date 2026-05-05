הצצה נדירה אל מעבר לירח: נאס"א חשפה 12,000 תמונות שמעולם לא נראו

נאס"א פותחת את הארכיון ומשחררת למעלה מ-12,000 תמונות מרהיבות מהמסע ההיסטורי של משימת ארטמיס 2 | צוות האסטרונאוטים שהרחיק לכת יותר מכל אדם אחר בהיסטוריה מציג את כדור הארץ והירח בזוויות חדשות ומפעימות שטרם נראו כמותן (חדשות בעולם)

תמונות ממשימת החלל ארטמיס 2 (צילום: נאס"א)

במהלך חודש אפריל 2026, ארבעת חברי הצוות: רייד וייסמן, ויקטור גלובר, כריסטינה קוק וג'רמי הנסן, יצאו למסע בן 10 ימים סביב הצד הרחוק של הירח.

הם גמאו מרחק בלתי נתפס של 694,481 מיילים, ובכך שברו את השיא האנושי למרחק הגדול ביותר אליו הגיעו בני אדם מכדור הארץ מאז ומעולם. זוהי הפעם הראשונה שבני אדם הרחיקו לכת כל כך מאז סיום תוכנית אפולו בשנת 1972.

הנשיא טראמפ עם צוות החלל ארטמיס 2 (צילום: הבית הלבן)

התמונות, שצולמו באמצעות שילוב של מצלמות ניקון מקצועיות ומכשירי iPhone 17, חושפות רגעים קסומים מהחלל העמוק. האוסף החדש כולל צילומי "שבילי כוכבים" בחשיפה ארוכה, תמונות תקריב מפורטות של פני השטח הירחי, ותיעוד נדיר של עטרת השמש המציצה מאחורי הירח בזמן ליקוי חמה מלא.

אחת הסדרות המרגשות ביותר מציגה את האסטרונאוטים בתוך חללית ה"אוריון", כשהם מצטלמים על רקע כדור הארץ המופיע כסהר כחול ורחוק. "כדור הארץ, כפי שניתן לראות בתמונות, הוא יפהפה בצורה מדהימה", נכתב בתיאור הממצאים.

כעת, נאס"א מאפשרת לכל אחד מאיתנו להרגיש קצת כמו אסטרונאוט, כשהיא מעמידה את כל התיעוד המרהיב הזה לרשות הציבור ברזולוציה גבוהה ובחינם באתר האינטרנט שלה.

