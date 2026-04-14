כיכר השבת
חזרה לכדור הארץ

חיוכים מבעד לפיח: כך צוות "ארטמיס 2" יוצא מקפסולת האוריון בלב האוקיינוס | צפו

סרטון חדש משיא המשימה חושף את רגעי פתיחת הצוהר החרוך של קפסולת הארטמיס 2, רגעים ספורים לאחר הנחיתה המושלמת במימי האוקיינוס השקט | התיעוד מציג את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים מתוך המכונה ששרדה מסע של כ-700,000 מייל סביב הירח (חדשות בעולם)

רגע החילוץ (צילום: נאס"א)

ביום שישי, האחרון בשעה 17:07 (שעון מקומי), נחתה קפסולת ה"אוריון" של משימת ארטמיס 2 במימי האוקיינוס השקט. רגע השיא של האירוע נלכד בעדשות המצלמה כאשר צוותי החילוץ פתחו את הצוהר החרוך של הקפסולה, וחשפו את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים בתוך חליפות הטיסה הכתומות שלהם לאחר מסע שובר שיאים

בתיעוד נצפה רגע פתיחת הצוהר החרוך והשחור כתוצאה מהחיכוך העז עם האטמוספירה במהלך הכניסה החוזרת לכדור הארץ. למרות המראה החיצוני ה"פצוע" של כלי הרכב, המצלמות חשפו מראה מעודד בפנים הקפסולה: ארבעת אנשי הצוות יושבים בכיסאותיהם, לבושים בחליפות הטיסה הכתומות הבוהקות, מחייכים ומסמנים "וי" לעבר המחלצים.

קפסולת ה"אוריון" של משימת ארטמיס 2 (צילום: נאס"א)

הקפסולה עצמה, שעברה מסע מפרך של כמעט 700,000 מייל, בתיעוד ניתן לראות את הפעלת ה"מרפסת הקדמית" פלטפורמה מתנפחת מיוחדת שהוצמדה לפתח הקפסולה כדי לאפשר לאסטרונאוטים לצאת בבטחה אל צוותי הרפואה הממתינים. איש צוות חילוץ נראה בתיעוד מסמן שהמערכות הפנימיות נשמרו והצוות נמצא במצב מצוין.

מפקד המשימה, ריד וייזמן, נראה בתיעוד כשהוא יוצא אחרון מהקפסולה ונושם אוויר צח לראשונה מאז השיגור ב-1 באפריל.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר