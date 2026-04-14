ביום שישי, האחרון בשעה 17:07 (שעון מקומי), נחתה קפסולת ה"אוריון" של משימת ארטמיס 2 במימי האוקיינוס השקט. רגע השיא של האירוע נלכד בעדשות המצלמה כאשר צוותי החילוץ פתחו את הצוהר החרוך של הקפסולה, וחשפו את ארבעת האסטרונאוטים כשהם מחייכים בתוך חליפות הטיסה הכתומות שלהם לאחר מסע שובר שיאים

בתיעוד נצפה רגע פתיחת הצוהר החרוך והשחור כתוצאה מהחיכוך העז עם האטמוספירה במהלך הכניסה החוזרת לכדור הארץ. למרות המראה החיצוני ה"פצוע" של כלי הרכב, המצלמות חשפו מראה מעודד בפנים הקפסולה: ארבעת אנשי הצוות יושבים בכיסאותיהם, לבושים בחליפות הטיסה הכתומות הבוהקות, מחייכים ומסמנים "וי" לעבר המחלצים.