צעד ענק בדרך למאדים

תקלה בשירותים ושיא עולמי: צוות ארטמיס 2 נחת באוקיינוס השקט 

משימת ארטמיס 2 הגיעה לסיומה המוצלח עם נחיתת קפסולת "אוריון" מול חופי קליפורניה, כשהיא נושאת את ארבעת האסטרונאוטים הראשונים שהגיעו לסביבת הירח מזה למעלה מחמישים שנה | הצוות שבר שיאי מרחק מהארץ והשלים בהצלחה סדרת ניסויים קריטיים המהווים תשתית להקמת בסיס קבע על הירח ומשימות עתידיות למאדים (חדשות בעולם)

צוות ארטמיס 2 נוחת באוקיינוס (צילום: נאס"א)

ביום שישי, בשעה 17:07 (זמן מקומי), חזרה האנושות רשמית אל מעמקי החלל עם נחיתתה של קפסולת "אוריון" במימי האוקיינוס השקט, מול חופי סן דייגו. לאחר מסע של כ-1.1 מיליון קילומטרים, החללית חדרה לאטמוספירה במהירות שיא של כ-40,000 קמ"ש. מגן החום של הקפסולה עמד בטמפרטורות קיצוניות של כ-2,760 מעלות צלזיוס, לפני שסדרה של 11 מצנחים האטה את החללית למהירות נחיתה של כ-27 קמ"ש בלבד.

צוות ארטמיס 2 נוחת באוקיינוס (צילום: נאס"א)

המפקד ריד וייזמן, הטייס ויקטור גלובר, ומומחי המשימה כריסטינה קוק וג'רמי הנסן – הפך לקבוצה הראשונה שחוזרת מהירח מאז אפולו 17 ב-1972. במהלך עשרת ימי המשימה, הם שברו את שיא המרחק מהארץ לבני אדם, כשהגיעו למרחק של כ-406,770 קילומטרים.

מלבד צילום תמונות מרהיבות של פני הירח ושל "זריחת כדור הארץ", האסטרונאוטים לא נחו לרגע. הם בחנו מערכות תומכות חיים, גלאי קרינה וחליפות חלל מהדור הבא. לצד הרגעים המרגשים, כמו הקדשת מכתש ירחי לזכרה של אשת המפקד המנוחה, הצוות נאלץ להתמודד גם עם אתגרים יומיומיים: כריסטינה קוק נדרשה להפגין כישורי שרברבות בחלל כדי לתקן את מערכת השירותים שנטתה להתקלקל.

צוות ארטמיס 2 נוחת באוקיינוס (צילום: נאס"א)

ברגע שהקפסולה צפה על פני המים, החל מבצע חילוץ מתוזמן היטב של הצי האמריקאי ונאס"א, בהובלת האונייה האמפיבית "ג'ון פ. מורטה". צוללני יחידת EOD סרקו תחילה את החללית כדי לוודא שאין דליפות של חומרים מסוכנים, ורק לאחר מכן חולץ הצוות אל "מרפסת" מתנפחת שהוצמדה לפתח הקפסולה.

האסטרונאוטים, שדווח כי הם במצב בריאותי טוב, הועלו באמצעות מנופים למסוקי MH-60S Sea Hawk שהטיסו אותם ישירות לסיפון האונייה לבדיקות רפואיות מקיפות. "זו רק ההתחלה", הכריז מנהל נאס"א, ג'ארד אייזקמן, כשהוא מביט לעבר השלב הבא: נחיתה מאוישת על פני הירח המתוכננת לשנת 2028.

