צפו: רובוט שהפחיד אישה מבוגרת נעצר על ידי המשטרה 

הרובוט שהציק לאשה המבוגרת נלקח מהמקום על ידי שוטרים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רובוט עוכב על ידי המשטרה במקאו שבסין, לאחר שלפי הדיווחים הכניס אישה בת 70 לפאניקה.

לפי דיווח בעיתון South China Morning Post, הרובוט, מדגם Unitree G1, נעצר לפתע מאחורי האישה בזמן שהיא בדקה את הטלפון שלה. כאשר היא הבחינה ברובוט שעומד מאחוריה, היא נבהלה והחלה לצעוק שהוא גרם לה ל"דפיקות לב מהירות".

האישה לא נפגעה פיזית, אך כאמצעי זהירות היא נלקחה לבית החולים לבדיקה ולאחר מכן שוחררה לביתה. סרטון מהאירוע בו נראה הרובוט מלווה מהזירה על ידי אנשי בטחון הופץ במהירות ברשתות החברתיות.

לפי הדיווחים, השוטרים הזהירו את מפעיל הרובוט, גבר בן 50, וביקשו ממנו להיות זהיר יותר כאשר הוא מפעיל את המכשיר במקומות ציבוריים. לאחר האירוע הוחזר הרובוט לבעליו.

הרובוט היה בשימוש במסגרת ניסוי של מרכז חינוכי מקומי. טואין מק, נציג המרכז, הסביר כי העימות התרחש בזמן שהרובוט עמד לעזוב את האזור. לדבריו, הוא פשוט נאלץ לעצור מאחורי האישה כדי להמתין שתפנה את הדרך.

הרובוט Unitree G1 הוא רובוט דמוי אדם מסחרי בגובה של כמטר עשרים, שנועד בעיקר למטרות הדגמה, קידום וחינוך. הוא מצויד במערכות מתקדמות למניעת התנגשויות ובמצלמות עומק המאפשרות לו לזהות מכשולים בסביבתו.

