'גרם לבהלה' | מדענים ייצרו נחש עכסן רובוטי 

במיזם יוצא דופן שחיבר בין ביולוגיה להנדסה רובוטית, מדענים מאוניברסיטת טקסס באל פאסו (UTEP) הדפיסו בדייקנות נחש עכסן (רעשן) רובוטי כדי לבחון את אפקט האזהרה של צליל הרעשן. הנחש הרובוטי, שפותח בשיתוף עם מעבדת Fab Lab El Paso, דימה את תנוחת ההתגוננות של נחשי רעשן אמיתיים והשמיע הקלטות אמיתיות של רעשים שנאספו מרעשים של נחשים שמתו.

החוקרים הציבו את הנחש הרובוטי בפני 38 מיני בעלי חיים שונים בגן החיות של אל פאסו, בסדרת ניסויים שכללה שלושה שלבים: הצגת מזון בלבד, הצגת נחש דומם, ולבסוף - הצגת הנחש המרעיש. התגובות היו חד-משמעותיות: ברגע שהתחיל הרעש, בעלי החיים נרתעו, התרחקו, ולעיתים אף השמיעו קולות מצוקה.

עם זאת, התברר כי בעלי חיים שמוצאם מאזורי תפוצה של נחשי רעשן - כמו פקארי קולר או פומות - הפגינו תגובות חרדה עוצמתיות יותר מאשר מינים שמוצאם מאזורי עולם אחרים, נטולי נחשי רעשן.

פחד מולד, לא נלמד

מכיוון שכל בעלי החיים במחקר נולדו וגדלו בשבי, ללא חשיפה מוקדמת לנחשי רעשן אמיתיים, החוקרים הסיקו כי התגובה אינה נלמדת אלא מולדת. "נראה כי לצליל הרעשן יש שני תפקידים," הסבירה החוקרת הראשית, אוצ’אן דה קונה, בהודעה מטעם האוניברסיטה. "הוא לא רק גורם לבעלי חיים לקפוץ בהפתעה, אלא גם מצביע על תגובה מושרשת. גם מינים שמעולם לא פגשו נחשי רעשן מגיבים אליו בפחד, מה שמראה עד כמה האזהרה הזו עמוקה בגנטיקה ההתנהגותית שלהם."

תווית אזהרה טבעית

החוקרים מציינים כי המחקר מעלה שאלות רחבות יותר על קצב התפתחותם של פחדים מולדים ועל תפקידם של אותות התנהגותיים במבנה של מערכות אקולוגיות. בעתיד, הם מתכננים לבדוק כיצד ניסיון אישי ולחצים סביבתיים משפיעים על עוצמת התגובה לאותות אזהרה טבעיים - דוגמת הרעש של נחשי הרעשן.