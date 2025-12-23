הרובוט של טסלה: מי באמת שולט בידיים שלו?

טסלה הציגה במהלך סוף השבוע את גרסתו העדכנית של הרובוט ההומנואידי "אופטימוס" ביריד שנערך בקניון LP12 בברלין. הרובוט נצפה מרכיב קופסאות קטנות, ממלא אותן בפופקורן ומגיש אותן לילדים ולמבקרים בסצנה שהפכה במהרה לויראלית. סביב הדוכן של טסלה נוצרו תורים ארוכים, אך החברה סירבה לפרט האם הרובוט פעל באופן עצמאי או נשלט מרחוק.
ההופעה מגיעה על רקע ירידה במכירות רכבי החשמל של טסלה: באוקטובר ונובמבר נרשמה צניחה של 23% לעומת השנה שעברה - הנתון החלש ביותר מאז 2022. אילון מאסק מתאר את תחום הרובוטים ואת פרויקט "מונית הרובוט" (Robotaxi) כעתיד הבא של החברה, אך היעדים שהוגדרו לייצור סדרתי של "אופטימוס" כבר נדחו מספר פעמים, וכיום מדובר ביעד לשנת 2026.
תקרית במיאמי מחדדת את הספק
ההשקה האירופית הגיעה זמן קצר לאחר תקרית במיאמי, שבה נצפה אחד מרובוטי "אופטימוס" מתמוטט לאחור במהלך הדגמה. הצופים הבחינו כי הרובוט הרים את ידיו לראשו בתנועה המזכירה אדם שמסיר קסדת מציאות מדומה - מה שעורר השערה כי מדובר במפעיל אנושי ששלט ברובוט מרחוק. טסלה לא הגיבה לאירוע, אך גורמים שהשתתפו בהדגמות קודמות של החברה אישרו כי הרובוטים פועלים בשליטה מרחוק לפחות באופן חלקי.
תחרות עולמית מתחממת
בזמן שטסלה מושכת תשומת לב ציבורית, חברות מתחרות מתקדמות בצעדים מעשיים. חברת Agility Robotics האמריקאית כבר מפעילה את הרובוטים מדגם Digit במרכז לוגיסטי של חברת GXO בג'ורג’יה - הפרויקט המסחרי הראשון של רובוט הומנואידי. חברת Figure AI הודיעה כי הרובוט שלה, Figure 02, השלים משמרת של 20 שעות במפעל BMW בדרום קרוליינה ותרם להרכבת עשרות אלפי רכבים.
בסין, המירוץ הולך ומואץ: בכנס הרובוטים העולמי ב-2025 בבייג׳ינג הוצגו למעלה מ-60 רובוטים הומנואידיים מתוצרת מקומית. היקף השוק צפוי לזנק מ-2 מיליארד דולר השנה ל-41 מיליארד עד 2032. חברות כמו Unitree, UBTech ויצרנים נוספים כבר הודיעו כי הן נערכות לייצור המוני.
העתיד האנושי של הרובוטים
תחום הרובוטיקה ההומנואידית, שהיה עד לאחרונה ניסיוני בלבד, הופך בהדרגה לתעשייה רוויית מתחרים ומשאבים. טסלה ממשיכה להמר על חזון שבו רובוטים מהדגם האנושי ייכנסו לפסי הייצור, לשירותים שונים ואף לבתים פרטיים - אך עד שנראה את "אופטימוס" מתנהל באופן עצמאי לחלוטין, הציבור והמשקיעים ממשיכים לשאול: מי באמת שולט בידיים של הרובוט?
