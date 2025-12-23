הרובוט של טסלה: מי באמת שולט בידיים שלו?

הרובוט של טסלה ביריד ( צילום: צילום מסך )

טסלה הציגה במהלך סוף השבוע את גרסתו העדכנית של הרובוט ההומנואידי "אופטימוס" ביריד שנערך בקניון LP12 בברלין. הרובוט נצפה מרכיב קופסאות קטנות, ממלא אותן בפופקורן ומגיש אותן לילדים ולמבקרים בסצנה שהפכה במהרה לויראלית. סביב הדוכן של טסלה נוצרו תורים ארוכים, אך החברה סירבה לפרט האם הרובוט פעל באופן עצמאי או נשלט מרחוק.

ההופעה מגיעה על רקע ירידה במכירות רכבי החשמל של טסלה: באוקטובר ונובמבר נרשמה צניחה של 23% לעומת השנה שעברה - הנתון החלש ביותר מאז 2022. אילון מאסק מתאר את תחום הרובוטים ואת פרויקט "מונית הרובוט" (Robotaxi) כעתיד הבא של החברה, אך היעדים שהוגדרו לייצור סדרתי של "אופטימוס" כבר נדחו מספר פעמים, וכיום מדובר ביעד לשנת 2026.

מחלק פופקורן ( צילום: צילום מסך )