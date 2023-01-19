הרובוט ההומנואידי של אילון מאסק משך המוני מבקרים כשחילק פופקורן ביריד שנערך בבירת גרמניה, אך הסרטונים מהרגע מעוררים ספקות: האם "אופטימוס" פועל באמת באופן עצמאי - או שמישהו שולט בו מאחורי הקלעים? במקביל, התחרות בתחום הרובוטיקה ההומנואידית הולכת ומתחממת ברחבי העולם (טנכנולוגיה)
כולנו מסכימים שמתוק ומלוח זה טעים, אבל מה לגבי מתוק וחריף? קדימה, אתם יותר ממוזמנים לנסות את המתכון הזה לפופקורן קרמל פיקנטי. הוא חמים ויש לו ציפוי שנצמד לשיניים ויגרום לכם לחזור לעוד חופן, ועוד אחד, ועוד. אל תגידו שלא הזהרנו מראש (מתכונים, אוכל)
סלט הפופקורן הזה פשוט למדי ליצירה: החלק האינטנסיבי ביותר בעבודה עליו הוא קיצוץ הירקות. התחילו בהכנת הפופקורן שלכם, המשיכו בוויניגרט, ערבבו הכל יחדיו והופ, הוא מוכן להגשה לשולחן - ורצוי שזה יעשה מיד לאחר ההכנה, כדי להימנע מגרעינים רטובים (מתכונים, אוכל)
תנו לנו קערת בייגלה ואנו נאכל אותה לאט ובמתינות, חופן אחד בכל פעם. תנו לנו קערת פופקורן ולא נוכל להירגע עד שנגיע לתחתית. ובעוד שהחטיף הפריך והאוורירי הזה טעים בפני עצמו, התבלינים הנכונים יכולים להקפיץ אותו אותו מ"טעים" ל"מעדן של ממש" והמתכון הזה לפופקורן שום ופרמזן הוא ההוכחה לכך (מתכונים, אוכל)
סרטון שצולם בארצות הברית והפך ויראלי מציג ארנבון המשמש כחיית מחמד מתגנב ללא הזמנה לקערת הפופקורן ואוכל את התירס הקלוי, בעקבות הסרטון מומחים הזהירו כי הפופקורן עלול להרוג את היצור הקטן שעלול להיחנק למוות מגרעיני התירס (מעניין)
ובכן, לא ברור איך לא חשבנו על זה קודם, אבל לכל דבר יש פעם ראשונה: מתכון לכדורי פופקורן עם שוקולד ושקדים - קינוח מפתיע בפשטותו שיוצר איחוד מרגש עם כל מה שטוב - פופקורן, שוקולד ושקדים. והכי חשוב? הוא פרווה לחלוטין (מתכונים לשבת, אוכל)