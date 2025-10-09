המהפכה של טסלה החלה: פיצ'רים מהרובוטאקסי מגיעים לרכב הפרטי

טסלה הודיעה על תחילת הפצת עדכון FSD v14.1, מה שמסמן את קפיצת הדרך הגדולה ביותר מאז השקת המערכת. לפי הודעות החברה, תכונות מרכזיות מפיתוח תוכנית הרובוטאקסי של טסלה הוטמעו עכשיו ברכב הפרטי, במטרה לאפשר חוויה דומה למסע עצמאי מלא ולשירותי שיתוף הסעות אוטונומיים.

העידכון החדש מציע למשתמשי טסלה את אפשרות לבחור מראש את סוג החניה עם הגעה ליעד - בין אם חניה ברחוב, במגרש פתוח, חניית קרקע או בסמוך למדרכה. המערכת זוכרת את ההעדפות ומציעה את הבחירה המתאימה לפי יעד הנסיעה, בדגש על התאמה חכמה למיקום בפועל באמצעות אלגוריתמים מתקדמים.

חידוש נוסף הוא שילוב תהליכי הניווט וההתמודדות עם סיטואציות משתנות (חסימות, עבודות בכביש, מעקפי חירום) ישירות ברשת הניווט של הטסלה, כך שהרכב מתמודד בזמן אמת עם שינויים והפתעות על המסלול. כמו כן, זוהו שיפורים משמעותיים בזיהוי רכבי חירום (אמבולנסים, כיבוי אש ומשטרה), כולל תגובות כמו עצירה או מתן זכות קדימה בצורה אוטונומית לצידי הדרך.

מבחינת בטיחות, העדכון החדש יודע להבחין ולסמן מצבים חריגים - מפסולת בדרך (ענפים, תיבות, צמיגים) ועד עדכון לנהג לגבי לכלוך על החלון הקדמי הפוגע בראיית המצלמות, ובמידת הצורך ממליץ לבצע ניקוי יזום.

חתך מרכזי נוסף הוא אפשרויות ההתאמה האישית של סגנון הנהיגה ("פרופילי מהירות"), כאשר נוספה גם אפשרות "עצלן" - מצב נהיגה שמרני יותר לעומת מצב Chill המוכר, שנועד להעניק ביטחון ותחושת שליטה למשתמשים שלא מחפשים מהירות ותזזיתיות אפילו פחות.

חרף ההתקדמות, מומחי תעשיית הרכב מדגישים כי דרושה עוד דרך ארוכה עד להגעה לאוטונומיה מלאה - כיום המערכת דורשת השגחת נהג, והביצועים רחוקים מפעולה עצמאית ללא פיקוח בכלל, אך תחזיות טסלה קובעות שהמערכת תגיע לשיפורים עד לסוף השנה, וגרסה v14.2, הצפויה להשקה מאוחרת יותר, תביא איתה פתרון מלא.

העדכון משקף את השינוי בגישת טסלה - תשתיות שפותחו לרובוטאקסי באוסטין מחלחלות במהירות לרכב המסחרי, בדרך לשירותי הסעות עירוניים, התמודדות עם תנועה משתנה וסביבה עירונית דינמית. שילוב יכולות אלו מבטיח להעצים את חווית הנהיגה האוטונומית ולשפר את בטיחות הכבישים בזמן אמת.