האיחוד האירופי מאשים את רוסיה באירוע חמור במיוחד, במסגרתו הושבתו מערכות הניווט במטוס בו נסעה נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין.

האירוע החריג התרחש אמש (ראשון), בזמן שהנשיאה נחתה בבולגריה בדרכה לפגישה עם גורמים אירופאים, כאשר לפתע מערכות הניווט פסקו מלפעול.

בתגובה, הטייסים נאלצו להסתמך על מפות נייר כדי לנוע במרחב האווירי לקראת הנחיתה.

"אנו אכן יכולים לאשר שהייתה שיבוש ב-GPS, אך המטוס נחת בשלום בבולגריה. קיבלנו מידע מהרשויות הבולגריות שהן חושדות שהדבר נבע מהתערבות בוטה של ​​רוסיה", אמר דובר של האיחוד האירופי.

הפגישה בבולגריה נערכה כסדרת פגישות של הנשיאה עם מדינות האיחוד השוכנות לא הרחק מהגבול עם רוסיה, מה שמחזק את ההשערה כי ידיה של רוסיה במעל.

רוסיה סירבה להגיב לידיעה.

דובר האיחוד האירופי סירב לענות על השאלה אם הם מאמינים שהתקיפה הייתה מכוונת באופן אישי נגד הנציבה ששהתה כאמור במטוס באותה עת.

ממשלת בולגריה מצידה מסרה כי אות ה-GPS אבד כאשר מטוסה של פון דר ליין התקרב לעיר פלובדיב שבדרום בולגריה, מה שהכריח את בקרי התנועה האווירית לעבור למערכות ניווט קרקעיות כדי להבטיח נחיתה בטוחה.

ההערכה היא כי רוסיה עושה שימוש במערכות מבוססות רדיו, באמצעותן משוגרים גלים עוצמתיים המשבשים את אותות ה-GPS.

"האיחוד האירופי ימשיך להשקיע בהוצאות ביטחון ובמוכנות אירופה אף יותר לאחר התקרית הזו", אמר דובר הנציבות.