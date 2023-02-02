תקלה חמורה במערכות הניווט התגלתה במטוסה של נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, רגע לפני שנחתה בבולגריה | הטייסים נאלצו להסתמך על מפות נייר, ההערכה היא כי רוסיה עומדת מאחורי האירוע (חדשות, בעולם)
דו"ח חדש שנחשף מגלה כי יבגני פריגוז'ין, מי שמכונה השף של פוטין ומחזיק בצבא של שכירי חרב אכזרי מוביל שכירי חרב בעלי טקטיקות אכזריות במיוחד - בין היתר בתקופה האחרונה בקרב על העיר האסטרטגית באחמוט (בעולם)
בגרמניה מתלבטים כבר תקופה ארוכה אם לספק טנקים לאוקראינה - ועל פי דיווחים בברלין רוצים לראות קודם מה תתן ארצות הברית. בתגובה, זלנסקי עקץ את גרמניה | בכיר רוסי מחזיר את האיום הגרעיני "עלול לקרות" (בעולם)
אחרי שאיראן סיפקה כמות גדולה של מל"טים לרוסיה לצורך המלחמה באוקראינה, מל"טים שהסבו נזק גדול לתשתיות באוקראינה, בייחוד תשתיות אנרגיה - במערב מדווח כי איראן אמורה להקים פס ייצור חדש בסמוך לאוקראינה מה שיגביר משמעותית את הפגיעה האיראנית באוקראינה (עולם)
בקרמלין ממשיכים להכחיש כי הטיל שפגע בפולין אינו רוסי - וטוענים כי הדיווחים אמש על פגיעות בקייב לא נכונים ולטענתם הפיצוצים בבירה נגרמה מ"טילים אוקראינים" | במערב חוקרים האם הפגיעה בפולין הגיעה מטיל רוסי או מניסיון יירוט אוקראיני כושל (עולם)