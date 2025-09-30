חברת Austin Motor, שנוסדה לפני 120 שנה, חזרה לחיים בשנת 2019 לאחר עשרות שנות שיתוק תעשייתי. וכעת היא מפתיעה עם החשיפה הרשמית של דגם ה-Arrow שהתבצעה מוקדם יותר השנה.

ראשית, המיוחד בכלי הרכב של החברה הבריטית הוותיקה, הוא גם הדבר הראשון שקופץ לעין - העיצוב. המראה החיצוני של Austin Arrow Roadster נראה כאילו קפץ היישר מתחילת המאה שעברה - עם כנפיים פתוחות, רצועות עור לסגירת מכסה המנוע וזנב בסגנון "זנב סירה" (Boat Tail) לא שגרתי. בדומה לרודסטרים הקלאסיים הבריטיים שלפני מלחמת העולם הראשונה, הרכב משדר אסתטיקה של פעם, אך דווקא כך פורץ דרך בעולם הרכב החשמלי (EV) המודרני.

ה-Arrow Roadster פונה אל חובבי הרטרו, ומתהדר במידות קומפקטיות במיוחד: אורך של 3.7 מטר, רוחב של פחות מ-1.5 מטר, ומשקל נוצה יחסית לרכבים בקטגוריה של 605 ק"ג. אין לו שמשה רגילה אלא רק מגן רוח קטן, ורמת הבטיחות מתבטאת בעיקר בקשתות שיגנו במקרה של התהפכות.

הפרט המסקרן ביותר הוא המעמד החוקי: בבריטניה, ה-Arrow אינו מוגדר אפילו כרכב - אלא כקוודריציקל (רכב ארבעה גלגלים קל, בדומה לקולנועית אצלנו). בכך הוא עוקף חלק מהרגולציות ומדגיש את אופיו הייחודי.

ומה קורה מתחת למכסה המנוע? הרודסטר הוא חשמלי, אך כוחו הצנוע עומד על 20 כ"ס בלבד. למרות זאת, הוא מאיץ מ-0 ל-97 קמ"ש בפחות מ-8 שניות - מהירות שהיא גם המהירות המרבית שלו. הסוללה בקיבול 20 קוט"ש מספקת טווח של עד 160 ק"מ, וטעינתה אורכת כשלוש שעות.

העיצוב הפנימי מוקפד וקרוב ברוחו למורשת של היצרן: לוח מחוונים פשוט מעץ, גלגל הגה תואם, מתגים מכאניים קלאסיים ומערכת שעונים בסיסית - מינימליזם מודגש שנועד להעצים את חוויית הנסיעה.

יו"ר ומנכ"ל Austin, נייג'ל גורדון-סטיוארט, מתאר את ה-Arrow כ"רכב חשמלי, מהיר תגובה, שנוהג כמו רכב ספורט אמיתי. הוא אופנתי במיוחד, אלגנטי, מהנה ומושך מבטים".