רטרו - חזרה לסגנונות העבר

סגנון הרטרו משלב אלמנטים מהעבר בהווה המודרני, מעיצוב פנים ועד אופנה ומוזיקה, ומייצר חוויה נוסטלגית עשירה ומרגשת

רטרו הוא מונח המתאר סגנון המתכתב עם תקופות קודמות בהיסטוריה, בעיקר משנות ה-50 עד שנות ה-80 של המאה ה-20. הסגנון מתבטא במגוון תחומים כמו עיצוב, אופנה, מוזיקה, אמנות וטכנולוגיה, ומשקף געגוע לתקופות עבר תוך שילובן בהקשר עכשווי.

בשנים האחרונות חווה סגנון הרטרו פריחה מחודשת בישראל ובעולם, עם התעוררות הנוסטלגיה לתקופות שנתפסות כפשוטות ואותנטיות יותר. חנויות וינטג', מסעדות בעיצוב רטרו ומוצרים המעוצבים בהשראת העבר הפכו לחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני המודרני.

הפופולריות של סגנון הרטרו מתבטאת גם בתעשיית הבידור, כאשר תכנים רבים מתכתבים עם אסתטיקה ותכנים מהעבר. תופעה זו משקפת את הצורך האנושי בחיבור לשורשים ובתחושת המשכיות היסטורית.

בתחום העיצוב, רטרו מתאפיין בשימוש בצבעים עזים, דפוסים גיאומטריים, ריהוט וינטג' ואביזרים המזכירים תקופות עבר. סגנון זה מאפשר יצירת חללים בעלי אופי ייחודי המשלבים את הישן עם החדש.

