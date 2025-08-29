כיכר השבת
הקאמבק הצהוב לעידן החשמלי

סקודה חושפת: קונספט חדש חשמלי ומשודרג לרכב העבר האהוב 

הדגם Felicia Fun של סקודה חוזר לכבישים במהדורה חשמלית ועכשווית, ומציג חיבור בין נוסטלגיה לעיצוב מודרני וטכנולוגיה מתקדמת | המותג בחר להחיות את אחד הדגמים האייקוניים שעלו לכבישים בסוף שנות ה-90, ולשלב בו קווי עיצוב עתידניים לצד מאפייני עיצוב ייחודיים שיצרו לו זהות ברורה ואהודה בקרב אספנים ולקוחות צעירים כאחד (רכב)

רכב הקונספט החדש (צילום: יצרן)

לאחר עשרות שנים מהדגם המקורי והאיקוני של סקודה Felicia Fun, היצרנית הצ'כית מציגה קונספט חשמלי עדכני לשנת 2025 שמאמץ את "הווייב של החוף" אך עם חידושים טכנולוגיים ועיצוביים שמותאמים לעידן החדש.

ישן לצד חדש (צילום: יצרן)

עיצוב ומאפיינים עיקריים

הדגם החדש מבוסס על קווי העיצוב של קונספט Vision 7S ומציג מרכב פיק-אפ נמוך בצהוב בוהק, ספוילר אחורי בולט ונגיעות עיצוב ורודות בחלקים כמו הפנסים והגלגלים. בדומה למקור, הדגם מגיע עם מרכב דו-דלתות ומיטה פתוחה מאחור, אך מוותר על מושב אחורי ופיצ'רים מודולריים כמו מחיצה נעה או מושבים מתקפלים שנכנסו לתא המטען, שהיו מזוהים עם הדגם המקורי.

המקור ששימש השראה (צילום: יצרן)

פנים עתידני בהשראת שנות ה-90

הסקיצות הראשוניות שבוצעו על ידי המעצב ז'וליאן פטיטסניור כוללות דשבורד דיגיטלי מלא ברוח עיצוב מסכי ה-CRT והגרפיקה המינימליסטית של ממשקי המחשבים של Windows 95, לצד קונסולה מרכזית גבוהה ומושבים בצהוב מודרני.

פנים הרכב (צילום: יצרן)

חדשנות בתהליך הפיתוח

פיתוח הדגם החדש התבסס על שילוב כלי AI מתקדמים ליצירת רעיונות ראשוניים, ולאחר מכן עיצוב ידני שבוצע במטרה ללכוד את רוח הקרוזר המקורי בהתאמה לערכים והקו העיצובי של סקודה כיום.

המעצב ז'וליאן פטיטסניור לצד הדגם המקורי (צילום: יצרן)

המורשת והנדירות של Felicia Fun

הדור הראשון של Felicia Fun יוצר במספר מוגבל של 4,216 יחידות בין 1997 ל-2000, כאשר כולן נצבעו בצהוב עם אפשרות לבחירת צבעים נלווים בחזית, ספוילר וצידי הרכב - ירוק או כתום. כיום מדובר באחת המכוניות הנדירות והאהובות על אספני סקודה באירופה.

כעת, הקונספט החדש מביא איתו נוסטלגיה משודרגת, אווירת חוף חשמלית ועיצוב עכשווי, אך משאיר מאחור חלק מהפיצ'רים המוזרים שהפכו את הדגם המקורי לאגדה.

