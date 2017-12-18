הדגם Felicia Fun של סקודה חוזר לכבישים במהדורה חשמלית ועכשווית, ומציג חיבור בין נוסטלגיה לעיצוב מודרני וטכנולוגיה מתקדמת | המותג בחר להחיות את אחד הדגמים האייקוניים שעלו לכבישים בסוף שנות ה-90, ולשלב בו קווי עיצוב עתידניים לצד מאפייני עיצוב ייחודיים שיצרו לו זהות ברורה ואהודה בקרב אספנים ולקוחות צעירים כאחד (רכב)
מנהיגה הרוחני של ש"ס, מרן הרב עובדיה יוסף, החל לאחרונה לנסוע ברכב מסוג 'סקודה סופרב' במקום רכב הב.מ.וו ששימש אותו בשנים האחרונות. הסיבה: עלויות האחזקה הגבוהות. גורם בש"ס ל'מעריב': "אפשר להגיד שהמחאה החברתית השפיעה על בית הרב" (חדשות)