המשטרה בבריטניה שחקרה את הזמר בוב וילן בעקבות הופעה אנטישמית, הודיעה כי תיק החקירה נגדו ייסגר.

משטרת אייבון וסאמרסט הודיעה כי מעשיו ואמירותיו של הזמר אינם מגיעים לרף הפלילי הנדרש לצורך תביעה, למרות שקרא לרצח חיילי צה"ל.

"מוות, מוות, מוות לחיילים צה"ל", צעק הזמר בפסטיבל גלסטונברי, כפי שניתן לראות בסרטון ששודר ב-BBC למרות הדברים הנוראיים.

בנוסף, באותו מופע, קרא הזמר באופן מפורש "ללכת למצוא אותם ברחובות", כשהוא מכוון ל"ציונים", קריאה מפורשת לאלימות נגד יהודים.

כזכור, מחלקת המדינה של ארה"ב הודיעה לפהע מספר חודשים כי היא שוללת את הוויזה של הראפר האנטישמי שקרא מעל בימת הפסטיבל קריאות "מוות לצה"ל", אמירות שאף שודרו ב-BBC בשידור חי.

"משרד החוץ האמריקאי ביטל את הוויזות לארה"ב עבור חברי להקת בוב וילן לאור נאום השנאה שלהם בגלסטונברי, כולל הובלת קריאות מוות מהקהל. זרים המהללים אלימות ושנאה אינם מבקרים רצויים במדינתנו", אמר סגן מזכיר מחלקת המדינה כריסטופר לנדו.

פוליטיקאים בריטים רבים גינו את הדברים - מחברי ממשלה ועד לראש הממשלה סטארמר בעצמו שאמר כי מדובר היה במופע שנאה.

ובכל זאת, רשת BBC שהסירה את השידור הישיר, הודיעה כי תאפשר גישה לתוכן בשידור חוזר.

משמעות ההחלטה היא כי קריאות אנטישמיות מהסוג הזה אינן בלתי חוקיות ברמה פלילית, החלטה הפותחת פתח להפצת אנטישמיות בצורה חופשית.