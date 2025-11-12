כיכר השבת
בהלה באוויר: להבות אש פרצו מהמנוע עקב התנגשות בציפורים | כך זה נראה מהמטוס

טיסה שגרתית של חברת Avianca בקולומביה נאלצה לבצע ביום שני נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה במנוע השמאלי שלה במהלך ההמראה | בתיעוד ויראלי שפרסם נוסע, נראה להבות אש הפורצות מהמנוע בזמן שהמטוס משייט בשמים | צפו בתיעוד (תעופה)

טיסה פנימית בקולומביה של חברת Avianca מפופיאן לבוגוטה נאלצה לבצע ביום שני נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה במנוע השמאלי שלה במהלך ההמראה. המטוס, HK-5320, נחת בשלום בשדה התעופה אלפונסו בונייה אראגון בפלמירה. איש מהנוסעים לא נפגעו.

סרטונים ויראליים שפרסמו הנוסעים ברשתות הראו את הרגעים במהלך נחיתת החירום, וסיפקו הצצה אל מאחורי הקלעים של האירוע. בתיעוד של הנוסע, נראה להבות אש הפורצות מהמנוע בזמן שהמטוס משייט בשמים.

האש מהמנוע (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

זמן קצר לאחר ההמראה, ציפור התנגשה במנוע השמאלי של המטוס. בתגובה, צוות הטיסה ביצע פעולת חירום, ונחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי אלפונסו בונייה אראגון (CLO) בקאלי, קולומביה, 20 דקות בלבד לאחר ההמראה. למרבה המזל, לא היו נפגעים, והמצב טופל במקצועיות.

חברת התעופה הלאומית של קולומביה, אביאנקה איירליינס, הגיבה לאירוע בפרסום הצהרה בה התייחסה לאירוע כ"התנגשות ציפורים שגרתית", שטופלה בהתאם לפרוטוקולים שנקבעו. 

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

