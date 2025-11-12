טיסה פנימית בקולומביה של חברת Avianca מפופיאן לבוגוטה נאלצה לבצע ביום שני נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה במנוע השמאלי שלה במהלך ההמראה. המטוס, HK-5320, נחת בשלום בשדה התעופה אלפונסו בונייה אראגון בפלמירה. איש מהנוסעים לא נפגעו.
סרטונים ויראליים שפרסמו הנוסעים ברשתות הראו את הרגעים במהלך נחיתת החירום, וסיפקו הצצה אל מאחורי הקלעים של האירוע. בתיעוד של הנוסע, נראה להבות אש הפורצות מהמנוע בזמן שהמטוס משייט בשמים.
זמן קצר לאחר ההמראה, ציפור התנגשה במנוע השמאלי של המטוס. בתגובה, צוות הטיסה ביצע פעולת חירום, ונחת בשלום בנמל התעופה הבינלאומי אלפונסו בונייה אראגון (CLO) בקאלי, קולומביה, 20 דקות בלבד לאחר ההמראה. למרבה המזל, לא היו נפגעים, והמצב טופל במקצועיות.
חברת התעופה הלאומית של קולומביה, אביאנקה איירליינס, הגיבה לאירוע בפרסום הצהרה בה התייחסה לאירוע כ"התנגשות ציפורים שגרתית", שטופלה בהתאם לפרוטוקולים שנקבעו.
