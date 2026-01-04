כיכר השבת
חריגה משעות העבודה

צוות האוויר 'נשרף': מאות נוסעים נתקעו לאחר שבוטלה טיסתם מתל אביב לניו יורק

מאות נוסעים מצאו את עצמם ללא פתרון לאחר שטיסת DL235 מתל אביב לניו יורק בוטלה ברגע האחרון | הסיבה: איחור מצטבר של שעות מניו יורק שגרם לצוות האוויר "להישרף" ולחרוג ממגבלות העבודה | בדלתא מדגישים כי השיבושים נגרמו בשל תנאי מזג האוויר בלבד וכי "בטיחות הנוסעים והצוותים עומדת בראש סדר העדיפויות" (תעופה)

מטוס של חברת "דלתא איירליינס" (צילום: shutterstock)

תנאי מזג אוויר קשים באזור ניו יורק גרמו לשיבושים משמעותיים בלוח הטיסות של חברת דלתא איירליינס בקו לישראל. מזג האוויר בניו יורק גרם לעיכוב של ארבע שעות בהגעת הטיסה שהמריאה בשבת, ולאחר מכן טיסת היום מישראל בוטלה עקב אי זמינות צוות הטיסה.

השיבוש בפועל החל אמש, כאשר טיסת דלתא DL234 שהייתה אמורה להמריא מניו יורק בשעה 15:45, המריאה בפועל רק בשעה 19:15 - עיכוב של כשלוש וחצי שעות. בעקבות העיכוב בהמראה, נחתה הטיסה היום בנתב״ג באיחור משמעותי של כארבע שעות לעומת לוח הזמנים המקורי.

העיכוב הארוך השפיע גם על המשך הפעילות, כאשר הטיסה שאמורה הייתה לצאת היום (ראשון) מתל אביב לניו יורק DL235 בבוקר נדחתה תחילה, אך בהמשך בוטלה לחלוטין. הסיבה לביטול - צוות האוויר של הטיסה שהגיעה באיחור לא יכול היה להפעיל את הטיסה חזרה, לאחר שחרג ממגבלות שעות העבודה המותרות ("צוות שנשרף").

בדלתא מדגישים כי השיבושים נגרמו בשל תנאי מזג האוויר בלבד וכי בטיחות הנוסעים והצוותים עומדת בראש סדר העדיפויות. נמסר כי הנוסעים הועברו לטיסות חלופיות בהתאם לזמינות.

