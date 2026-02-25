פרשיית הונאה חריגה שהסעירה את ענף המקרקעין במנהטן הגיעה לסיומה בבית המשפט, כאשר גבר שהצליח להשתלט במרמה על מלון הניו יורקר האיקוני הודה באשמת הונאה.

הנאשם ניהל במשך תקופה ארוכה מאבק משפטי ובירוקרטי שבמרכזו ניצלה פרצה ייחודית בחוקי השכירות העירוניים, במטרה להפוך מדייר בחדר בודד לבעליו החוקי של גורד השחקים בן 40 הקומות.

תחילתו של הסיפור בצעד מחושב, כאשר האיש שילם עבור שהות של לילה אחד בלבד בבית המלון הניו יורקי. למחרת הגעתו, הוא דרש מהנהלת המלון לחתום עמו על חוזה שכירות קבוע, תוך שהוא מסתמך על חוק הגנת הדייר המקומי הנוגע למבנים שנבנו לפני שנת 1969.

כאשר המלון סירב לבקשתו ופינה אותו, פנה הנאשם לערכאות משפטיות וקיבל צו שאפשר לו לשוב לחדרו ולהתגורר בו ללא תשלום שכר דירה במשך שנים. הצו התקבל בעקבות כך שבעלי המלון לא הגיעו לדיון אליו הוזמנו.

אולם, המגורים בחינם לא סיפקו את שאיפותיו של הדייר, והוא החל בביצוע הונאה רחבת היקף במטרה לנכס לעצמו את המבנה כולו. הוא הגיש למחלקת רישום המקרקעין של העיר ניו יורק מסמכים מזויפים הטוענים כי הבעלות על המלון הועברה לידיו. בעזרת ניירת זו, הוא החל להציג את עצמו כבעלים החוקי, פנה לבנקים בדרישה לקבל שליטה על חשבונות המלון ואף ניסה לגבות דמי שכירות מדיירים ומעסקים שפעלו בתוך הבניין.

הפעילות הפלילית נחשפה כאשר נציגי המלון האמיתיים גילו את הרישומים הכוזבים במשרדי העירייה ופתחו בהליכים משפטיים נגדיים. התביעה הדגישה כי הנאשם לא הסתפק בשהות חינמית על חשבון המלון, אלא פעל בשיטתיות כדי לנשל את הבעלים החוקיים מרכושם באמצעות זיוף מסמכי מדינה.

עם התקדמות ההליך המשפטי, עלו ספקות לגבי מצבו הנפשי של הנאשם ומידת הבנתו את המציאות בעת ביצוע המעשים. לאחר סדרת בדיקות פסיכיאטריות, קיבל בית המשפט את הטענה כי הוא אינו מסוגל להבין את האישומים נגדו או לסייע בהגנתו. התיק הסתיים לבסוף ללא הרשעה.