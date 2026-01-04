מטוס נוסעים מדגם ATR-72 של חברת התעופה הנפאלית Buddha Air חרג מהמסלול במהלך נחיתה ביום שישי בשדה התעופה בהדראפור שבמזרח נפאל. במטוס היו 51 נוסעים, ארבעה אנשי צוות ומהנדס מטוסים. שבעה בני אדם נפצעו בתקרית, בהם טייס המשנה.

על פי הודעת משטרת מחוז ג’אפה, המטוס שהפעיל טיסה מקטמנדו לבהדראפור נחת סמוך לשעה 21:10, אך המשיך בנסיעה מעבר לקצה המזרחי של המסלול, חרג ממנו בכ-300 מטרים והידרדר לשטח בוצי סמוך.

לדברי מפקד משטרת המחוז, כ-70 אנשי חילוץ והצלה הוזעקו לזירה והפינוי בוצע במהירות. המטוס המריא מקטמנדו בשעה 20:23, והאירוע התרחש בשלב הנחיתה.

דובר רשות התעופה האזרחית של נפאל (CAAN), גיאננדרה בהול, הצהיר כי 51 נוסעים היו על סיפון המטוס. הוא אישר כי כל הנוסעים פונו בהצלחה מהמטוס.

כאמור, בין הנפגעים נמצא טייס המשנה, סושנט שרסטה בן 24, שנפצע בראשו ובפניו ופונה לבית החולים בבהדראפור. מצבו מוגדר יציב והוא נמצא בהשגחה רפואית. שישה נוסעים נוספים נפצעו באורח קל, בהם קטינה בת 16, קיבלו טיפול רפואי ושוחררו לבתיהם.

הרשויות בנפאל פתחו בחקירת נסיבות המקרה, ובשלב זה נבחנים תנאי המסלול והגורמים שהובילו לחריגה.