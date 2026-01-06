פגיעה בזכויות העובדים: ענקית התעופה הישראלית חוטפת תביעת ענק

כ-3,000 דיילים ועובדי קרקע של חברת התעופה אל על, הגישו בקשה לתביעה הייצוגית על סך כ-650 מיליון שקל נגד החברה. העובדים טוענים כי אל על פגעה בזכויות שלהם. העמותה לקידום דייל אוויר בישראל פנתה לחברת התעופה אל על ולהסתדרות והגישו את תביעת הענק בשם העובדים.

לטענתם, במשך שנים ארוכות יושם מנגנון של שכר אחיד לעובדים בחברה, במסגרתו רכיבי שכר גבוהים נבלעו בתוך תלוש המשכורת שלהם, כך שהדבר פגע למעשה בשכר שקובע את חישוב הפנסיה, פיצויי פיטורים וזכויות הפרישה שלהם.

מאל על נמסר כי "נודע לה על בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדה ונגד הסתדרות העובדים החדשה ואיגוד התחבורה, לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

החברה, בסיוע יועציה המשפטיים, תלמד את הטענות המועלות בבקשה לאחר שתומצא לה כדין, ותמסור את התייחסותה לבית הדין האזורי לעבודה בהתאם להליך המשפטי".