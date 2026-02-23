כיכר השבת
בעקבות סופה עוצמתית: המטוס הסתובב באוויר וחזר לישראל

על רקע תנאי מזג האוויר הקיצוניים באזור, טיסת אל על שהמריאה מישראל בדרכה לניו יורק שינתה מסלול בעודה באוויר והחלה לעשות את דרכה חזרה לישראל | גם ארקיע הודיעה על שינויים בלוח הטיסות בקו (בארץ)

מטוס אל על, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

הסופה העוצמתית הפוקדת את צפון־מזרח ארצות הברית ממשיכה לשבש את שגרת החיים ולפגוע קשות בתנועת הטיסות לאזור ניו יורק.

אלפי טיסות בוטלו או נדחו, שדות תעופה פועלים תחת מגבלות כבדות, וחברות תעופה מעדכנות על שינויים בלוחות הזמנים בקווים הטרנס־אטלנטיים.

על רקע תנאי מזג האוויר הקיצוניים באזור, ב'מאקו' פורסם כי טיסת אל על 1027 שהמריאה מישראל בדרכה לניו יורק שינתה מסלול בעודה באוויר והחלה לעשות את דרכה חזרה לישראל. בנוסף, טיסות של חברות תעופה אמריקאיות שהמריאו מנמל התעופה בן גוריון לניו יורק הוסטו לנמלי תעופה חלופיים.

גם ארקיע הודיעה על שינויים בלוח הטיסות בקו תל אביב–ניו יורק–תל אביב, בהתאם להנחיות בנמל התעופה JFK. בחברות התעופה ממשיכים לעקוב אחר ההתפתחויות וממליצים לנוסעים להתעדכן טרם הגעה לשדה התעופה.

