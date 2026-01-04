חברת התעופה הישראלית, ארקיע, תשיק הלילה (בין ראשון לשני) את טיסת הבכורה שלה להאנוי, בירת וייטנאם. הטיסה תמריא הלילה בשעה 00:05 מנתב״ג, ותימשך כ-11 שעות ו-35 דקות. טיסת החזור מהאנוי לישראל תארך כ-12 שעות ו-30 דקות.
בכך תהפוך ארקיע לחברה הישראלית הראשונה והיחידה שמציעה טיסות ישירות ליעד שהפך בשנים האחרונות לפופולרי במיוחד בקרב המטיילים הישראלים, שנדרשו עד כה לטוס באמצעות קונקשן, לרוב דרך בנגקוק או איחוד האמירויות.
בשלב הראשון, הקו יופעל במתכונת של טיסה שבועית בימי שני, והחל מחודש מרץ צפויה ארקיע להרחיב את הפעילות לשתי טיסות שבועיות. הטיסות יופעלו במטוסי Airbus A330 רחבי גוף, שהוחכרו מחברת Hi Fly הפורטוגזית וממותגים בצבעי ארקיע.
המטוסים כוללים שלוש מחלקות: תיירים, תיירים פלוס (בסך הכול 250 מושבים), ומחלקת עסקים עם 18 מושבים הנפתחים למיטות באורך כשני מטרים. מחלקת העסקים תכלול שירות VIP, תפריט פרימיום, ערכות נוחות וכבודה מורחבת.
