11 שעות טיסה לראשונה אי פעם: חברת תעופה ישראלית תטוס הלילה בקו ישיר ליעד הפופולארי ארקיע תשיק הלילה את טיסת הבכורה שלה להאנוי, בירת וייטנאם, ובכך תהפוך לחברה הישראלית הראשונה והיחידה שמציעה טיסות ישירות ליעד הפופולרי בקרב מטיילים ישראלים רבים | בשלב הראשון, הקו יופעל במתכונת של טיסה שבועית בימי שני, והחל מחודש מרץ צפויה ארקיע להרחיב את הפעילות לשתי טיסות שבועיות (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 20:15