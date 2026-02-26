כיכר השבת
פעמיים תוך שעות בודדות: טיסת אל על נאלצה לסטות ממסלולה - זו הסיבה

שעות אחדות לאחר שטיסה של החברה נאלצה לסטות ממסלולה עקב תקלה במנועים, טיסה נוספת של אל על שהייתה בדרכה למיאמי נאלצה לבצע פרסה ולטוס לפורטוגל בעקבות מקרה חירום רפואי של אחד הנוסעים (תעופה)

מטוס אל על, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

עוד טיסת אל על נאלצת לשנות מסלול באמצע הדרך: טיסה שהייתה בדרכה למיאמי נאלצה בצהריים (חמישי) לבצע פרסה ולטוס לפורטוגל בעקבות מקרה חירום רפואי של אחד הנוסעים.

על פי הודעת החברה "טיסת אל על LY1017 מת״א למיאמי ביצעה נחיתה בשדה תעופה בדרך בעקבות אירוע רפואי של אחת הנוסעות. לאחר התייעצות מול רופא החברה, הוחלט כי יש לנחות על מנת לפנותה לביה״ח בהקדם".

"לאחר פינוי הנוסעת הטיסה תמשיך ליעדה כמתוכנן. אל על שמה בראש סדר העדיפויות את בטיחות הנוסעים והצוות ובטחונם" נמסר.

מקרה זה קורה שעות בודדות בלבד לאחר האירוע הראשון שהתרחש הבוקר בטיסה לבוסטון. רק הבוקר טיסה של אל על שהייתה בדרכה מתל אביב לבוסטון שינתה מסלול לכיוון נמל התעופה הית'רו בלונדון, בעקבות חשש לתקלה טכנית באחד המנועים.

הטיסה שנכנסה כבר למרחב האווירי האטלנטי, שינתה כיוון ונחתה בלונדון. בחברה ציינו כי מדובר בחשש לתקלה טכנית באחד המנועים, ייתכן תקלה במערכת חיווי בלבד, אך בהתאם לנהלים הוחלט שלא להמשיך ליעד.

