קופרה ליאון VZ TCR: רכב עוצמתי בהשראת מכוניות מירוץ

קופרה חשפה את המהדורה המוגבלת והחזקה ביותר של הליאון בעל ההנעה הקדמית - Cupra Leon VZ TCR, רכב השראה שמבוסס על דגם הטורינג הפופולרי ומיועד להגיע לכבישים במהלך השנה הבאה. מדובר בציון דרך משמעותי למותג הספורטיבי, שמציג את הדגם החזק ביותר עם הנעה קדמית שיצא תחת ידיו עד היום.
בלב הרכב פועם מנוע בנפח 2.0 ליטרים טורבו-בנזין, המפיק הספק מרשים של 321 כוחות סוס ומומנט של 310 ליברות-פיט, ומצויד במערכת תיבת הילוכים כפולת מצמד ב-7 מהירויות, זהה לזו שבדגם המיוחד Golf GTI Edition 50 של פולקסווגן. הביצועים מרשימים: זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 5.6 שניות ומהירות מרבית כמעט בלתי מוגבלת, שמיועדת באמת רק למסלולים מהירים כמו האוטובאן בגרמניה.
הרכב מתהדר באלמנטים עיצוביים שמגיעים היישר מעולם המרוצים - ספליטרים ייחודיים קדמיים ואחוריים, כיסויי מראות קרבון, חצאיות צד וספוילר גג, דיפיוזר אחורי ומערך גלגלי ספורט קלים, כאשר צמיגי 245 מ"מ מספקים אחיזה מירבית למסלול. פנים הרכב המשודרג מציע מושבי באקט ייעודיים עם רתמות מירוץ וסט מושבים אחוריים נשלף, לטובת האופי הקרבי, שמצד שני גם פוגם בפרקטיות היומיומית.
קופרה תייצר רק 499 יחידות מדגם זה, כאשר כל אחת מהן תישא מספר סידורי חרוט בלייזר על דלת הרכב - עוד מחווה לרוח הייחודית של המהדורה.
עם זאת, לקוחות שירצו טעימה מהדגם אך לא יכללו ברשימת ה-499 רוכיש המהדורה המיוחדת יוכלו להיחשף גם לגרסה "רגילה" יותר - Cupra Leon VZ, שתגיע לפני דגם הטורינג ותאפשר טעימה מעוצמת המנוע והביצועים, אך בעיצוב פחות קיצוני. דגם זה ייוצר ב-1,500 יחידות וישווק בתחילת השנה הקרובה, והוא מעניק אופציה נגישה יותר לחובבי הספורט המוטורי.
