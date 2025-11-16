קופרה ליאון VZ TCR: רכב עוצמתי בהשראת מכוניות מירוץ

קופרה ליאון VZ TCR ( צילום: יצרן )

קופרה חשפה את המהדורה המוגבלת והחזקה ביותר של הליאון בעל ההנעה הקדמית - Cupra Leon VZ TCR, רכב השראה שמבוסס על דגם הטורינג הפופולרי ומיועד להגיע לכבישים במהלך השנה הבאה. מדובר בציון דרך משמעותי למותג הספורטיבי, שמציג את הדגם החזק ביותר עם הנעה קדמית שיצא תחת ידיו עד היום.

בלב הרכב פועם מנוע בנפח 2.0 ליטרים טורבו-בנזין, המפיק הספק מרשים של 321 כוחות סוס ומומנט של 310 ליברות-פיט, ומצויד במערכת תיבת הילוכים כפולת מצמד ב-7 מהירויות, זהה לזו שבדגם המיוחד Golf GTI Edition 50 של פולקסווגן. הביצועים מרשימים: זינוק מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך 5.6 שניות ומהירות מרבית כמעט בלתי מוגבלת, שמיועדת באמת רק למסלולים מהירים כמו האוטובאן בגרמניה.

מגיע גם בדגם 'מרוסן' יותר ( צילום: יצרן )