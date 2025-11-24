עוקץ רכבי היוקרה ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרת ישראל תלונות רבות בגין חשד לעוקץ במהלך מכירת רכבי יוקרה דרך אתר יד 2.

בעקבות הפרסומים אודות מכירת רכבי יוקרה באתר יד 2 החשודים היו יוצרים קשר עם הקורבנות בכל הארץ על מנת לקנות מהם, כביכול, את הרכב. במהלך המפגש החשודים היו רוכשים את אמונם של המוכרים על ידי הצגת "העברת זהב", מעבירים בעלות דרך האתר Gov.il ולאחר מכן היו מוכרים את הרכב במחיר נמוך משווי השוק לצד ג'.

העברת הכסף שזויפה ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מפלג הונאה של משטרת מחוז תל אביב הצליחו לאתר 28 קורבנות העוקץ, אשר הגישו תלונות במשטרה.

במהלך החקירה הסמויה, תוך ביצוע פעולות רבות ומגוונות, הצליחו השוטרים להגיע לזהותם של החשודים המעורבים בביצוע העוקץ.

עם מעבר החקירה לגלויה, לפני מספר שבועות, עצרו שוטרי מפלג הונאה של מחוז תל אביב שני חשודים, בני זוג, תושבי צפון הארץ, בשנות ה-20. הם הועברו לחקירה בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, גניבת רכב וקשירת קשר לפשע.

רכב יוקרה שנעקץ ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך החקירה הצליחו חוקרי מפלג הונאה של מחוז תל אביב לאסוף ראיות נגד החשודים בביצוע עבירות המיוחסות להם.

מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב. עם סיום החקירה, הוגשה נגדו הצהרת תובע ובימים הקרובים יוגש כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

החשודה הועברה בשלב מסוים למעצר בית ובקרוב יוגש נגדה כתב אישום בגין העבירות המיוחסות לה.