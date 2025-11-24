האלימות והפשיעה בחברה הערבית משתוללת. נגד שני תושבי נוף הגליל הוגש בסוף השבוע כתב אישום לאחר תקרית חמורה בכביש. כך מסרה היום (שני) המשטרה. 'כיכר השבת' מפרסם את התיעוד מהאירוע החמור.

זה קרה לפני כמעט חודש. בתאריך 28/10/25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות צעיר שנדקר בפניו על ידי שני חשודים על רקע ויכוח בכביש בכפר אכסאל - מועצה מקומית ערבית באזור הצפון.

עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה במשטרה. במסגרתה הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור את הנאשמים במעשה - שני אחים תושבי נוף הגליל בני 18 ו-20.

במסגרת החקירה התברר כי הרקע לאירוע היה צפירה של הקורבן לעבר החשודים לאחר שאלו חסמו את נתיב הנסיעה שלו.

ניסיון דקירה ברחבת הישיבה: רוכב הקורקינט שלף סכין מול הצעיר החרדי דניאל הרץ | 12:03

מיד לאחר מכן, נסעו הנאשמים אחר רכבו של הקורבן. כאשר הם זיהו שהוא עומד בפקק, הם רצו לכיוונו ודרשו ממנו להתנצל על שצפר לעברם בכביש. הקורבן סירב להתנצל, ואז שלף אחד האחים סכין ודקר את המתלונן בפניו.

עוד עלה במהלך החקירה, כי בעת שהיו הנאשמים בבריחה שלח אחד מהם הודעה לקרובת משפחתם שהייתה מודאגת מעצם האפשרות שיעצרו, במטרה להרגיע אותה, תוך שהוא כותב "אם אף אחד בכפר לא יודע, לא יקרה כלום. אבל אם מישהו יספר, אני אעצר לשבועיים או אצא״.

כאמור, בסוף השבוע, עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום ובקשה למעצר שני הנאשמים עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל.

"שוטרי מחוז צפון פועלים בנחישות ובאפס סובלנות כלפי גילויי אלימות חמורה, תוך תגובה מהירה לכל אירוע אלים ופעילות יזומה לסיכול עבירות במטרה לשמור על ביטחון הציבור", נמסר ממשטרת ישראל.