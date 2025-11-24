כיכר השבת
אלימות קשה בכביש

"תתנצל", דרשו מהנהג שעקף אותם; הוא סירב ונדקר בפניו | תיעוד דרמטי

האלימות והפשיעה במגזר הערבי - תיעוד מקרוב: שני אחים מנוף הגליל הואשמו בדקירת צעיר בפניו בכפר אכסאל בצפון לאחר ויכוח על צפירה בכביש | המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים | צפו ברגעי התקיפה הקשים (משפט, בארץ)

רגעי האירוע (צילום: דוברות המשטרה)

האלימות והפשיעה בחברה הערבית משתוללת. נגד שני תושבי נוף הגליל הוגש בסוף השבוע כתב אישום לאחר תקרית חמורה בכביש. כך מסרה היום (שני) המשטרה. 'כיכר השבת' מפרסם את התיעוד מהאירוע החמור.

זה קרה לפני כמעט חודש. בתאריך 28/10/25 התקבל דיווח במוקד 100 של משטרת ישראל על אודות צעיר שנדקר בפניו על ידי שני חשודים על רקע ויכוח בכביש בכפר אכסאל - מועצה מקומית ערבית באזור הצפון.

עם קבלת התלונה, נפתחה חקירה במשטרה. במסגרתה הצליחו שוטרי המחוז הצפוני לעצור את הנאשמים במעשה - שני אחים תושבי נוף הגליל בני 18 ו-20.

במסגרת החקירה התברר כי הרקע לאירוע היה צפירה של הקורבן לעבר החשודים לאחר שאלו חסמו את נתיב הנסיעה שלו.

מיד לאחר מכן, נסעו הנאשמים אחר רכבו של הקורבן. כאשר הם זיהו שהוא עומד בפקק, הם רצו לכיוונו ודרשו ממנו להתנצל על שצפר לעברם בכביש. הקורבן סירב להתנצל, ואז שלף אחד האחים סכין ודקר את המתלונן בפניו.

עוד עלה במהלך החקירה, כי בעת שהיו הנאשמים בבריחה שלח אחד מהם הודעה לקרובת משפחתם שהייתה מודאגת מעצם האפשרות שיעצרו, במטרה להרגיע אותה, תוך שהוא כותב "אם אף אחד בכפר לא יודע, לא יקרה כלום. אבל אם מישהו יספר, אני אעצר לשבועיים או אצא״.

כאמור, בסוף השבוע, עם סיום שלב החקירה, הגישה שלוחת תביעות נצרת כתב אישום ובקשה למעצר שני הנאשמים עד תום ההליכים בבית משפט השלום בנוף הגליל.

"שוטרי מחוז צפון פועלים בנחישות ובאפס סובלנות כלפי גילויי אלימות חמורה, תוך תגובה מהירה לכל אירוע אלים ופעילות יזומה לסיכול עבירות במטרה לשמור על ביטחון הציבור", נמסר ממשטרת ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר