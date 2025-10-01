יום כיפור - יום פיוס! לא עונש!

ערב כיפור ועוד לא התעוררתי על עצמי, יש מה להתעורר עכשיו?

זה שווה משהו?

בטח שזה שווה! קום עכשיו - תתעורר!

אל ייאוש! עוד לא מאוחר! אל תחכה!

הקב"ה הכי הכי אוהב אותך בעולם, ולכן, בכל שנה נותן לך את מתנת יום הכיפורים.

הרב בן ציון אבא שאול היה אומר: "דעו לכם, אם היה צריך להוציא סכומי עתק בשביל כיפור אחד – הייתי מוציא את הסכום בשמחה".

ביום כיפור הקב"ה פורק ממך את משא העוונות, וחותם אותך לשנה מוצלחת וטובה.

'אם יש דין – למטה! אין דין - למעלה'!

תמצא היום או מחר זמן לחשבון נפש, ותיתן לעצמך דין וחשבון, תשפוט את עצמך ו'תחסוך' את המשפט בבית דין של מעלה, כי יש כלל:

אם יש דין – למטה, אין דין – למעלה! הבחירה בידך!

אם תתחרט ותתוודה על העבר, ותחליט לעשות שינוי מדיד, צעד קטן של התחדשות שתתמיד בו אפילו תקופה קצרה, אתה תקרא:

'בעל תשובה' - ותזכה במשפט ובשנה טובה!

אתה – השופט הנאשם הסנגור הקטגור

תבחר להיות:

השופט – הנאשם - הסנגור והקטגור של עצמך! ובוודאי יוצא - זכאי במשפט.

כשאתה שופט את עצמו, לא רק שהקב"ה סוגר לך את תיק המשפט, אלא גם:

הופך את עוונותיך ופשעיך – לזכויות! שווה! כמה חכם!

'רחמנא ליבא בעיי' - צביטה קטנה בלב עם קבלה קטנה, פותחת פתח 'כחודו של מחט', ומוכיחה את רצונך האמיתי להשתנות:

ו'סותמת' את פיות המקטרגים עליך, ואתה - זוכה בדין!

השינוי שהחלטת לעשות, נחשב:

כתוצאות ה'דין' במשפט - שעשית לעצמך, והוא כ'פסק דין' – שפסקת לעצמך!

השינוי קטן שקיבלת על עצמך מנער ממך את עבירות העבר, ו'משליך' אותם כמו ב'תשליך', ובכך אתה:

חוסך לעצמך את המשפט - בבית דין של מעלה!

לבחור בשינוי – ולזכות בדין!

כל אחד יכול לבחור בשינוי "באשר הוא שם"! מכל מקום שנמצא כרגע, לא משנה מה מצבך העכשווי, תיקח את עצמך בידיים, כבר נאמר:

'אין הדבר תלוי אלא בי' – מה שיפסק עליך השנה תלוי רק בך.

תאמין שהשם יתברך אוהב אותך, ורוצה לתת לך רק טוב ולכן, נתן לך דרך קלה לשוב אליו, ועוד כלל חשוב:

כמה שאתה יותר רחוק – ומתקרב, כך אתה יותר – מגדיל ומקדש שם שמים!

הקבלה הכי קטנה שתקבל מקנה לך תואר של 'בעל תשובה':

ובמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים - יכולים לעמוד!

תתעורר ותדליק את הנשמה... כי ימינו פתוחה - לקבל שבים.

הקב"ה מחכה לכולם - גם לך! כן כן – אתה!

מחיצת עוונות – מחיצה לישועות

"כי עוונותיהם מבדילים ביני לביניכם" – העוונות גורמים למחיצה בינך לבין הקב"ה, ואם תוריד את מחיצת העוונות – תזכה בדין!

יש לך שתי אפשרויות איך להוריד את מחיצת העוונות, או תשובה בלב נכנע ובשמחה, או יסורין שיגרמו לך להרים עיניים ולבקש עזרה מאבא שבשמים, וכך תתקרב ותשוב אליו.

לאחר שהאדם חוטא, נברא מהעבירה כח טומאה שמקטרג על האדם, ומייסר אותו בכל מיני דרכים, וזה: "תיסרך רעתך" (ירמיהו ב, יט). אבל, אם עשה תשובה:

החטא - נמחק! ואף – הופך לזכות!

החטא – נחקק בעצמות האדם!

כשאדם חוטא, החטא דבוק בו כמו עם 'דבק' מגע ונחקק בעצמותיו, כמו שכתוב: "ותהי עוונותם על עצמותם" ובשלב הבא - נוקם בו! כמו שכתוב:

"עוונותיכם הטו אלה, וחטאותיכם - מנעו הטוב מכם".

כל עבירה שאדם עשה, אותיות של שם העבירה – נחקקים בעצמותיו, לדוגמא: אדם דיבר לשון הרע, צרוף האותיות של המילה: לשון הרע - נחקקים בעצמות, ונוקמים בו ע"י יסורין או חולאים, וכמו שאמר דוד המלך:

"חנני ה' כי אמלל אני... כי נבהלו עצמי" (תהילים ו', ג').

הווידוי – סוד צרוף האותיות!

הווידוי שאדם מתוודה, מחריב את הצרוף הרע שנבנה מהאותיות, כח הדיבור:

עושה רושם, ופועל - בעולמות העליונים! ומוציא את החטא - מעצמות האדם!

הווידוי והתשובה הם מתנה לאדם, כי מאותן האותיות:

הקב"ה בונה לאדם צרוף חדש וטוב, שמביא לו שנה של - חסדים וישועות!

הדיבור הרע יוצא מעצמות האדם, וממנו נעשה הווידוי, שבונה את מלכות דקדושה, בבחינת:

"כָּל עַצְמֹתַי תֹּאמַרְנָה" (ליקוטי מוהר"ן, סימן ד', ד"ה ועוונותיו).

לדוגמא: אדם שגרם צער לחברו – ומתוודה:

צרוף האותיות - צ-ע-ר, הופך עבורו ל - ע-צ-ר!

הקב"ה עוצר לאדם כל מיני - יסורין או חולי או דבר רע שיש לו.

הבעש"ט הקדוש מדבר הרבה על 'סוד צרוף האותיות' ושווה להעמיק בנושא.

לא נעים להתוודות, אבל - עדיף מלסבול, כי:

"ומכסה פשעיו – לא יצליח" – אין דרך אחרת, שווה!

"ומודה ועוזב ירוחם" – עוונך יכופר ותזכה לחסד ורחמים, שיביאו ישועות...

השכינה באה – לסייע לך!

החטא - פוגם בשכינה, ואעפ"י כן, כשאדם חוטא ופוגם בשכינה:

השכינה באה לנחם אותו, ומפרשת את צערה, ומבאר רבי נחמן:

"כי כל פגם ופגם שפגם בנשמתו, פגם אצלה גם כן, כביכול... והיא מנחמת אותו, שתבקש תחבולות לתקן כל הפגמים (ליקוטי מוהר"ן, רנ"ט).

הווידוי מחזיר את המלכות לשורשה, כי:

"שֹׁרֶשׁ הַמַּלְכוּת הוּא אֵשׁ... כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב:

"הֲלוֹא כֹּה דְבָרִי כָּאֵשׁ", וּכְתִיב: "בִּי מְלָכִים יִמְלֹכוּ"!

השכינה ואתה מחזירים לקב"ה את המלכות, ולקב"ה מאיר עליך בחזרה את:

בשמחה ובמאור פנים את - י"ג מידות של רחמים!

ואתה זוכה שהקב"ה:

באהבתו הרבה, רחמיו וחסדיו הגדולים, מיטיב דינך - לשנה החדשה!

השופט מגלה לך – איך תנצח במשפט

אתה מודה באשמה, מתוודה, ולא נענש, ואף - מקבל פרס!

מי שמע על 'שופט' שמגלה ל'נשפט' - איך לנצח אותו?

אין משפטו של הקב"ה – כמשפט בשר ודם!

"בן אדם! מה לך נרדם..."

קום וקבל - שנה חדשה עם כוחות חדשים שירימו אותך.

כתיבה וחתימה טובה.

כל ישועות, אמן!