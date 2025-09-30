פִּתְחוּ פֶּתַח כְּחֻדּוֹ שֶׁל מַחַט בהיכל המורחב חבוש בשטריימיל: צפו בטקס התשליך של הרבי מזוטשקא האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 22:35