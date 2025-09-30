בהיכל המורחב חבוש בשטריימיל: צפו בטקס התשליך של הרבי מזוטשקא
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
האדמו"ר מזוטשקא ערך הערב מעמד 'תשליך' מיוחד במינו בהיכל הגדול של החסידות בבני ברק, שהורחב משמעותית לקראת החגים | האדמו"ר חבש שטריימל כפי מנהג אבותיו | בהמשך רוקן הרבי את כיסיו כשהקהל הרב מצטרף אליו (חסידים)
בראש קהל עדת חסידיו, יצא האדמו"ר מנדבורנה לעת ערב לפארק בפאתי העיר בני ברק, כדי לקיים את סדר ה'תשליך' | במהלך המעמד המרומם לצד בריכת הדגים בפארק, נטל האדמו"ר את ידיו ממי הבריכה, כפי המנהג המקובל בחצר הקודש נדבורנה | לאחר מכן, רוקן הרבי את כיסיו, ובכך סימל את השלכת העוונות (חסידים)
לראשונה בחצה"ק דארג נערך מעמד 'תשליך' בהיכל הטישים של החסידות, ולא ע"י נחלי מים, או מחוץ לביהמ"ד | על השולחן נפרס מפה לבנה ענקית, ועליה הונח בזהירות גיגית עם דגי נוי, והאדמו"ר והחסידים השליכו עוונותיהם אל תוך הגיגית הלבנה תוך כדי אמירת הפיוטים הנהוגים לומר לעת זו (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ ערך מנהג תשליך ברוב עם הדרת מלך, ברחבת ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | במקביל, אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, ששוהה בימים אלו בבית האכסניה במושב אורה, קיים את המנהג במקום | האדמו"ר צפוי לשוב למעונו שבקריית ויז'ניץ בשעות הקרובות (חסידים)
בחצר ביתו נאווה קודש בעיה"ק ירושלים קיים היום ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, את מנהג הכפרות לקראת יום הכיפורים |כשהציע השוחט, הרב אפרים גרוס, לבדוק את הסכין כמקובל אצל גדולי הדור – דחה זאת ראש הישיבה בענווה אופיינית: "אני סומך על השוחט |לאחר השחיטה, קיים את מצוות כיסוי הדם | צפו בתיעוד (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר התאספו השבוע ביום ראשון לשמוע דרשת 'שבת שובה' המסורתית מפי המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר | האדמו"ר, אשר עמד על מעלות ארון הקודש המפואר, נשא את דברו לפני העם באמצעות מערכת הגברה כשהוא עטוף בטלית | דרשתו התמקדה בענייני תשובה בימים הנוראים, כן עורר את הקהל לערוך חשבון נפש אמיתי, לחיזוק בלימוד תורה ובעבודת ה', לקראת יום הדין הקרב (חסידים)
רבבות חסידי גור התכנסו אמש (יום שני) למעמד אדיר ומרגש, שהוקדש כולו לחיזוק לימוד המוסר | במרכז המעמד הופיע הופיע האדמו"ר מגור בהדרו לעיני קהל הרבבות | לאחר שנשאו משפיעי החסידות נאומים מרגשים על חשיבות הלימוד וההתבוננות הפנימית, האציל האדמו"ר ברכה בקול נרגש שנשמעה בכל ירכתי בית המדרש בלשון קודשו: "אני רוצה לברך את כל הציבור שיגדלו בתורה, שנה טובה, הן בגשמיות והן ברוחניות" | המעמד, שתועד בתיעוד ענק, שיקף את עוצמת החסידות ואת מסירותה לחינוך ולבניית הדורות הבאים על יסודות התורה והמוסר (חסידים)
חסידי תולדות אברהם יצחק הגיעו אמש למעמד ה'תשליך' המסורתי, בבריכה העתיקה של עין חניה | במעמד המיוחד, השליכו החסידים את העבירות כסמל לחרטה ולתשובה, והרבי רוקן את כיסיו | הצלם חיים גולדברג תיעד את המעמד המרהיב בגלריה עוצרת נשימה, המשקפת את השילוב הייחודי בין הנוף הפסטורלי, העוצמה הרוחנית והמסורת העתיקה של ימי התשובה (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
לקראת שמחת בר המצווה לבנו משה יהושע הגר, הצאצא הראשון של הרה"ק בעל ה'ישועות משה', הנושא את שמו הקדוש המקורי – משה יהושע בן חיים מאיר, הגיע הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד ויז'ניץ, אל מעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקבל את ברכת קודשו, ולברך ולהתברך בברכת השנים | הגה"צ קידם את פני האורח רום המעלה, והתעניין בשלומו של אביו הגדול, האדמו"ר מויז'ניץ | בסיום הביקור העניק הגה"צ דרשה לחתן המצוות.
צפו בתיעוד (חסידים).
בישיבה קטנה 'יטב לב' סאטמר בירושלים נערך מעמד סיום מסכת גיטין בשילוב חלוקת תעודות ופרסים למצטיינים | בסיום המעמד פצחו הבחורים בריקודי שמחה עם הריקוד המסורתי של הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, לאות אחדות והתלהבות בעבודת ה' | צפו בתיעוד שמגיש הצלם שמואל דריי (חסידים - עולם הישיבות)
אלפי חסידים ואנשי מעשה התקבצו יחדיו בימי הדין לשהות בצילו של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | מתחם ענק הושכר במיוחד לתפילות ולעריכת הטישים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד מרגעי אש קודש מתחת לטליתו של המקובל, בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, שעה ארוכה לאחר צאת החג לפי זמן ר"ת (חסידים)
האדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה, הנוהג לנדוד מדי שבת מעיר לעיר כדי לחזק את רוחם ולעורר לבבות יהודים לאביהם שבשמים ע"י הרעפת טללי תחייה ממיטב אוצרו הטוב, בחר לערוך את השבת הראשונה של שנת תשפ"ו בשכונת ברכפלד במודיעין עילית | במהלך השבת, הוא חיזק את תושבי המקום בדברי אמונה וביטחון, והרעיף עליהם מדברי תורתו - תורת החסידות (חסידים)
האדמו"ר מסאסוב מסר אמש (ראשון), דרשת שבת שובה בהיכל בית מדרשו בבני ברק | בדרשתו, הרחיב האדמו"ר בנעימות בדברי אגדה והלכה, כהכנה לימי החגים הבאים עלינו לטובה: יום הכיפורים וחג הסוכות | דרשת שבת שובה, הנמסרת בדרך כלל בין ראש השנה ליום הכיפורים, מוקדשת כולה לנושאי תשובה, התעוררות רוחנית והתחזקות לקראת יום הדין והימים הטובים שבפתח (חסידים)
מאות חסידי סאדיגורה התאספו אתמול לעת ערב למעמד אמירת "תשליך", בראשות האדמו"ר, שהתקיים בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק | אל המקום הובא בריכת דגים חיים במיוחד | במעמד שימש כש"ץ הרה"ג ר' זאב צלר, ראש הכולל של החסידות בירושלים | עם סיום התפילה והאמירות המקובלות, ניער האדמו"ר את שולי בגדיו ליד בריכת הדגים, כסמל להשלכת החטאים, וערך טיש לחיים | שוקי לרר מגיש תיעוד (חסידים)
במלאות ימי השלושים להסתלקותו לשמי מרום של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, נערכה בליל שישי האחרון – מוצאי צום גדליה, עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים| בעצרת נשאו דברים, בנו מ"מ האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט, ועוד רבנים ומשפיעים שזכו להסתובב בחצרו ולהנות מבאר מים החיים בחיים חיותו עלי אדמות (חסידים)
במעמד נשגב ומעורר לבבות, הגיע אמש (מוצאי שבת שובה) הגה"צ גאב"ד מאקאווא, לאמירת סליחות ב"מערת המכפלה" שבעיר האבות חברון, לעורר זכות אבות לקראת ימי הדין הבאים עלינו לטובה | מסביבות של הגאב"ד התקבצו המוני חסידים ומעריצים מכל רחבי הארץ, שבאו לשפוך שיח ולהעתיר בתפילה יחד עם הצדיק במקום הקדוש, בו טמונים אבות האומה – אברהם, יצחק ויעקב ע"ה (חסידים)
0 תגובות