"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
• טבח חנוכה בסידני: לפחות אחת עשרה נרצחו, רבים נפצעו.
• אחמד אל אחמד חטף נשק מחבל, נורה פעמיים, גיבור.
• בג"ץ ביטל פיטורי היועצת, בהרב-מיארה ממשיכה לכהן.
• ירי באוניברסיטת בראון: שני סטודנטים נרצחו, היורה נמלט.
• נתניהו יארח פסגה משולשת עם יוון וקפריסין, אות לארדואן.
• מספר שתיים בחמאס חוסל, ראא'ד סעד חוסל עם מחבלים נוספים.
• מזג האוויר מחר: ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי.
• אוסטרלים פטריוטים שרפו דגל פלסטין, איך האירוע הסוער הסתיים?
