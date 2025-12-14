כותרות היום • צפו תושבים אוסטרלים פוצצו מכות פרו פלסטיני | בג"ץ שוב מתערב לוין זועם • צפו לפחות 11 נרצחים בפיגוע באסוטרליה | האיש שחטף את הנשק מהחבל - אחמד אל אחמד | בג"ץ פסל את ההחלטה לפטר את היועמ"שית | אירוע ירי קשה באוניברסיטת בראון ארה"ב | רוה"מ יארח מחר את נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון | הלווייתו של מספר 2 בחמאס התקיימה היום | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני צפו (היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:27