תושבים אוסטרלים פוצצו מכות פרו פלסטיני | בג"ץ שוב מתערב לוין זועם • צפו

לפחות 11 נרצחים בפיגוע באסוטרליה | האיש שחטף את הנשק מהחבל - אחמד אל אחמד | בג"ץ פסל את ההחלטה לפטר את היועמ"שית | אירוע ירי קשה באוניברסיטת בראון ארה"ב | רוה"מ יארח מחר את נשיא קפריסין וראש ממשלת יוון | הלווייתו של מספר 2 בחמאס התקיימה היום | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני צפו (היום בכיכר) 

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

• טבח חנוכה בסידני: לפחות אחת עשרה נרצחו, רבים נפצעו.

• אחמד אל אחמד חטף נשק מחבל, נורה פעמיים, גיבור.

• בג"ץ ביטל פיטורי היועצת, בהרב-מיארה ממשיכה לכהן.

• ירי באוניברסיטת בראון: שני סטודנטים נרצחו, היורה נמלט.

יארח פסגה משולשת עם יוון וקפריסין, אות לארדואן.

• מספר שתיים בחמאס חוסל, ראא'ד סעד חוסל עם מחבלים נוספים.

• מזג האוויר מחר: ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי צפוי.

• אוסטרלים פטריוטים שרפו דגל פלסטין, איך האירוע הסוער הסתיים?

  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    1
    הסוף היה הכי משמח
    אדיר
    בהחלט - טוב שיש אנשים עם שכל בקודקוד שמבינים שאין סיבה להעריץ מדינה שלא הייתה ולא תהיה
    ריקי

