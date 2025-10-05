חילופי הדברים בין נתניהו לטראמפ, ( צילום: הבית הלבן )

ה"וול סטריט ג’ורנל" חושף כי המשבר החריג שנוצר לאחר התקיפה הישראלית בשטח קטאר הפך – באופן מפתיע – למנוף הדיפלומטי שהוליד את תוכנית השלום של הנשיא האמריקני דונלד טראמפ לסיום המלחמה בעזה.

על פי גורמים אמריקניים ובכירים במזרח התיכון שצוטטו בדיווח, טראמפ ויועצו הקרוב סטיב וויטקוף חששו כי מאמצי התיווך האמריקניים יתמוטטו לאחר ניסיון החיסול בדוחא, אך האירוע עורר בהם דחיפות חדשה שהובילה להאצת המגעים מול ישראל, קטאר וסעודיה. לאחר התקיפה, מספרים הגורמים, טראמפ עצמו התפרץ בזעם על ראש הממשלה בנימין נתניהו, והגדיר את ההתנהלות הישראלית כ"פגיעה באמון בין ידידים". וויטקוף, יחד עם חתנו של הנשיא לשעבר ג'ארד קושנר והשר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, ניהלו שבועות של שיחות מתוחות – לעיתים עד שעות הלילה המאוחרות – במיאמי, ניו יורק, וושינגטון ודוחא. במקביל, קטאר ניתקה את ערוצי התקשורת עם ישראל ודרשה התנצלות רשמית. טראמפ, בניסיון למנוע משבר דיפלומטי חמור, הזמין את ראש ממשלת קטאר לפגישה אישית במגדל טראמפ בניו יורק, שם התחייב שהממשל האמריקני לא היה מעורב בפעולה. ושכל העולם ידע | אלי שרעבי על שער מגזין TIME חושף את סיפור 491 הימים בשבי חמאס דני שפיץ | 10:51 אותה פגישה, כך לפי ה"ג’ורנל", הפכה לנקודת המפנה. ראש ממשלת קטאר הציע שטראמפ יארח כינוס אזורי של מנהיגים ערבים ומוסלמים – רעיון שהנשיא אימץ מיד. הוא ראה בכך הזדמנות להפוך את המשבר להישג בינלאומי. "תשתמשו ברגע הזה כדי לסיים את המלחמה", אמר ליועציו. "בלי עוד קרבות, בלי חטופים, תתחילו לבנות מחדש את עזה". במהלך הכינוס, שנערך בשולי העצרת הכללית של האו"ם, הציג וויטקוף את התוכנית של טראמפ בת 21 הסעיפים, שכללה בין היתר פירוז נשק הדרגתי בעזה, שחרור חטופים, כינון כוח בינלאומי זמני לשיקום, והתחייבות ישראלית לשלב מדינות ערב בתהליך.

נתניהו מחלק שיריים ( צילום: רשתות חברתיות )

לפי דיווח ה"וול סטריט ג’ורנל", אחרי שהפגישות עם ישראל הושלמו, מנהיגי ערב הופתעו לגלות כי רוב השינויים שהציעו בתוכנית – כולל דרישת התייחסות נרחבת למדינה פלסטינית – בוטלו. מספר תיקונים שביצעו בסוגיות רגישות לא נכללו בנוסח הסופי, ובכך נשמרו האינטרסים הביטחוניים והמדיניים של ישראל.

שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאללה בן זאיד, נפגש עם ראש הממשלה נתניהו במשך כשעה, והבהיר כי הגיע הזמן לסיים את הלחימה ברצועה. אף שהמנהיגים הערבים דרשו תיקונים נוספים, טראמפ המשיך בנחישות והוביל את התוכנית קדימה, תוך שמירה על עקרונות ישראליים ברורים – פירוז חמאס, שחרור החטופים ושיקום הרצועה.

לאחר חשיפת התוכנית, המדינות המוסלמיות הצהירו על תמיכה פומבית, אך המשיכו להדגיש את רצונן לנסיגה ישראלית מלאה והתחייבות למדינה פלסטינית. ב"ווול סטריט ג’ורנל" צוין כי בין הוויתורים של מנהיגי הערב: ביטול הצעת טראמפ להעברת אוכלוסיית עזה למדינות אחרות בתקופת השיקום וההתנצלות של נתניהו בפני קטאר. טראמפ הבהיר לראש הממשלה: "התנצלויות טובות עבור הנשמה", והדגיש את חשיבות התקדמות המו"מ.

למרות הצהרותיו הפומביות על מו"מ קצר, טראמפ אישר בצד השני של השולחן כי הוא מוכן לתת לשיחות להימשך, ולמרות שחלק מצוות המו"מ הערבי תיאר את תשובת חמאס כ"לא", הנשיא הצהיר ברשתות החברתיות: "אני מאמין שהם מוכנים לשלום!"

עבדאללה בן זאיד ( צילום: ארכיון כיכר )

לפי הדיווח, חמאס התנגד לסעיפי הפירוז, ישראל סירבה להזכיר מדינה פלסטינית, והמדינות הערביות דרשו נוסח שיאפשר להן להציג את ההסכם כהישג לציבוריהן. אך טראמפ, בניגוד למנהגו בעבר, בחר שלא להתעכב על המחלוקות. הוא התקדם עם נוסח כללי – שהצדדים יוכלו "לקרוא בו מה שהם רוצים לקרוא", כפי שתיאר אחד הבכירים.

בתום פגישות מרתוניות שנערכו בארה"ב עם דרמר ונתניהו, אושר נוסח מתוקן – מצומצם ומעורפל יותר – שהוצג כ"תוכנית השלום של טראמפ".