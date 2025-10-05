משאית פגעה בגשר, צינורות נפלו על הכביש; עומסים רבים במקום

משאית ועליה מטען גדול שנסעה היום (ראשון) בשעת צהרים מוקדמת בתל אביב פגעה בגשר רוקח בנתיבי איילון - והובילה לעומסי תנועה גדולים במקום.

בעקבות פגיעת המשאית, נפלו צינורות גדולים על הכביש - מה שהגביר את הפקקים במקום. אין דיווחים על נפגעים בנפש, ובמקביל גורמי מקצוע בודקים אם נגרם נזק ליציבות הגשר.

שוטרי תנועה הוזעקו למקום והחלו להפנות את ציבור הנוסעים לנתיבי תנועה חילופיים. עומסי תנועה כבדים נרשמו במקום.

מהמשטרה נמסר: "שוטרי התנועה במרחב ירקון מטפלים ומכוונים תנועה בעקבות עומסי תנועה שנוצרו בכביש רוקח למערב, לאחר שמשאית פגעה בגשר רוקח וכתוצאה מכך נפלו צינורות על הכביש – אין נפגעים.

"כתוצאה מהאירוע נחסמו שלושה נתיבים לתנועה, ונותר נתיב אחד פתוח בלבד. בשל כך נגרמים במקום עומסי תנועה כבדים, והנהגים מתבקשים לפנות לצירים חלופיים. למקום זומן גורמי מקצוע לבדיקת יציבות הגשר והמשך טיפול".