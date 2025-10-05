ברקע ההיערכות להוצאתה לפועל של תכנית טראמפ ושחרור החטופים כבר בימים הראשונים לעסקה, נפגש היום (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נציגי משפחות שכולות, חברי הנהלת 'פורום הגבורה'.

נתניהו אמר להם כי מבחינת ישראל לא יתקדמו לכל שלב בתכנית לפני שיוחזרו כל החטופים כולל כולם, לישראל. לדבריו, אם החטופים לא ישוחררו עד לתום הזמן שהוקצב על ידי הנשיא טראמפ ישראל תחזור להילחם בגיבוי מלא שכל המדינות המעורבות.

ראש הממשלה גם התייחס, בפגישתו עם המשפחות, לסעיפים נוספים בתכנית טראמפ, וטען כי בשליטה ברצועת עזה לא יהיו מעורבים בעתיד לא חמאס וגם לא הרשות הפלסטינית. לדבריו, ישראל היא שתהיה אחראית ומעורבת על פירוז הנשק ברצועת עזה.

בתוך גם גורמים בארגון הטרור טענו בשיחה עם הניו יורק טיימס כי יתקשו לשחרר את כל החטופים בתוך 72 שעות, ועוד דווח כי גם בישראל מבינים זאת.

אתמול פרסם טראמפ בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו פוסט נוסף בו הוא מתייחס למשא ומתן לשחרור חטופים וסיום מלחמה בעזה. לפוסט הוא צירף מפה, וכתב: "בתום המגעים, ישראל הסכימה לסגת לקו ההתחלתי, אותו הראנו ושיתפנו עם חמאס".

הוא הוסיף כי "ברגע שחמאס יאשר, הפסקת האש תהיה מיד אפקטיבית, שחרור החטופים יחל ואנחנו נייצר את התנאים לשלב הבא של הנסיגה - זה יביא אותנו לסיום הקטסטרופה בת 3,000 השנים".

המפה שחשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחשבונו ברשת Truth Social דומה לקו הנסיגה הראשוני ששורטט גם במפה שכבר פורסמה כחלק מתוכנית 20 הנקודות של הנשיא בשבוע שעבר, אבל היא מפורטת יותר.

במפה החדשה נראה בבירור שרפיח נשארת תחת שליטה ישראלית - וכמובן גם ציר פילדלפי. בצפון הרצועה, במפה נכללת בית חאנון באופן מפורש בשטח שיישאר בשליטה ישראלית.