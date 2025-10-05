כיכר השבת
דרמה לילית בלב ירושלים: בן גביר הותקף בעת קניית ארבעת המינים; כך הוא הגיב

תקרית חריגה אירע אמש במוצאי שבת בעיה"ק ירושלים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נקלע לעימות מילולי קשה בעת רכישת ד' מינים בשוק מקומי באזור שכונת 'מאה שערים' | השר שבחר להגיב בחיוך נחלץ על ידי כוחות משטרה מתוגברים | צפו בתיעודים מהשטח (חדשות חרדים) 

בן גביר ערב סוכות במאה שערים

השר לביטחון לאומי, , נקלע אמש (מוצאי שבת) לאירוע לא נעים וחריג, כאשר הגיע לרכוש את ארבעת המינים לקראת חג הסוכות בלב ירושלים החרדית.

השר בחר לבצע את קניותיו ברחוב יואל המפורסם, הסמוך לשכונת 'מאה שערים' – אזור רגיש במיוחד המאוכלס בקהילות קנאיות ואנטי-ציוניות. כמובן, שמרגע שזוהה על ידי חלק מהתושבים במקום, התקבל בקריאות מחאה קשות.

לפי התיעודים שהופצו ברשתות, התקבל השר בצעקות בוז ובמילות גנאי קשות מצד קומץ מהתושבים. הקריאות כללו בין היתר את המילים "נאצי" ו"רוצח", והמפגינים המשיכו ללוות את השר בצעקות אלו עד לרכבו.

בן גביר ערב סוכות במאה שערים (צילום: לפי סעיף 27א)

במהלך כל האירוע המתוח, בחר השר בן גביר בקו תגובה שקט ומפתיע: במקום להיכנס לעימות, הוא הגיב באותות חיבה ובחיוך כלפי המפגינים. השר נצפה מנופף להם לשלום, ככל הנראה במטרה לנטרל את המתיחות ולהימנע מהסלמה.

בשל ההתקהלות הגדולה, הצעקות הקשות, והחשש שהאירוע יחריף, הוזעקו למקום כוחות משטרה מתוגברים. הכוחות פעלו במהירות לחלץ את השר כמובן עם ארבעת המינים בידו שהספיק לרכוש, מזירת האירוע.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

