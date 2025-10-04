בברכת מרנן ורבנן ובראשם הגר״ד לנדו והגרמ״ה הירש, ובראשות ראשי הישיבות, הולכת ונשלמת ההיערכות למעמד הענק “עמודי עולם” שצפוי להתקיים מיד לאחר חג הסוכות בהיכל “ארנה” בירושלים, בהשתתפות רבבות בני הישיבות הגדולות מכל רחבי הארץ.

המעמד ההיסטורי, ביוזמת “איחוד בני הישיבות”, נועד לחזק ולהעמיק את תחושת הייעוד והמעלה של בני הישיבות כ”עמודי העולם”, שעליהם נשען קיומו של עם ישראל. במעמד ישתתפו גדולי ישראל, ראשי הישיבות, חברי מועצת גדולי התורה, מרביצי תורה ורבני קהילות מכל אתר ואתר.

שיאו של המעמד יהיה עם כניסתם ומשא הקודש של גדולי ישראל, שיישאו דברי חיזוק והתעוררות על גודל השעה, תפקידם של בני הישיבות, ומעלת עמל התורה בדורנו.

בתוך המעמד יתקיים סדר לימוד משותף בעומקא דשמעתתא, בהשתתפות רבבות בני הישיבות שילמדו יחד באותה שעה, באותה סוגיה, באווירה של ריתחא דאורייתא והתעלות.

במהלך הערב תיערך ההכרזה החגיגית על חתני המחזור השני של תכנית “תלמודו בידו”, הכוללת למעלה מ־75 כותבי חידושי תורה שנבחרו מתוך אלפי חיבורים שנשלחו במהלך השנה, לאחר בחינה מדוקדקת של ועדת ראשי הישיבות.

המעמד כולו יתנהל באופן מסודר ומאורגן, הישיבה בהיכל תתבצע לפי ישיבות, כאשר כל ישיבה תשב במתחם שיועד לה מראש, על פי סדר וארגון מוקפד.

לצד דברי החיזוק וההתעוררות הוכנה במיוחד למעמד הפקה מוזיקלית ייחודית, שתשלב ניגוני התעוררות מבתי המדרש של הדור הקודם בעיבוד חדש ומרומם. על הבמה יופיעו גדולי הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בערי וובר, הלל פלאי ובנצי שטיין, בליווי תזמורת מורחבת בניצוחו של יהודה גלילי ומקהלות מלכות ונשמה, שינעימו לכבודה של תורה ויגבירו את תחושת ההוד וההדר של ההתכנסות.

בימים אלו מסיימת משלחת רבני “האיחוד” לפקוד את בתי גדולי הדור, חברי מועצת גדולי התורה וראשי הישיבות, ולקבל את ברכתם והשתתפותם במעמד. ההנהלה מציינת כי ההחלטה על קיום האירוע התקבלה לאחר התייעצות עם ועדת רבני האיחוד בראשות הגרמ״ה הירש וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן, כאשר הנחיית גדולי ישראל הייתה להעמיד את הכנס כולו תחת הסיסמה: “ויגבה לבו בדרכי ה׳”, לחזק את בני הישיבות לעמוד ביתר שאת בתפקידם ההיסטורי.

יצוין, כי ההרשמה למעמד מתבצעת בימים אלו באמצעות האזור האישי במערכת האיחוד בנדרים פלוס, או דרך מוקד הטלפונים של “האיחוד”. באיחוד מדגישים כי הכרטיסים, הכוללים גם הסעות מאורגנות מכל רחבי הארץ, יחולקו אך ורק לנרשמים מראש באמצעות רכזי האיחוד בקהילות.

ב”איחוד בני הישיבות” מסכמים, ״המעמד כולו יהיה קריאה אדירה להתלכדות בני הישיבות סביב התורה, סביב תחושת האחריות והשליחות להיות עמודי העולם שעליהם נשען קיומו של עם ישראל. זהו אירוע היסטורי, שייחרט בתולדות עולם הישיבות לשנים רבות קדימה״.