מדוע ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שלא יאריכו בתפילתם?

סיקור ותיעוד מיוחד מיום הכיפורים בצל קודשו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | במהלך יום הקדוש שהה בהיכל ישיבתו המעטירה | לקראת תפילת נעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את בעלי התפילה שיסיימו בזמן | צפו (עולם הישיבות)

יום הקדוש אצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)

יום הקדוש תשפ"ו בצילו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, עברה מתוך יראת התרוממות.

לפני צאתו לתפילת כל נדרי העתיר ראש הישיבה על תורמי קופות צדקה שונות.

לאחר מכן נפנה ראש הישיבה לבית מדרשו בישיבת הרשב"י לתפילת 'כל נדרי'. במהלכה החזיק ראש הישיבה את ספר התורה החדש שנכתב לע"נ רעייתו הרבנית ע"ה, שנפטרה לפני פחות משנה, והוכנס למעון קודשו ביום שני האחרון. התרגשות רבה אחזה בקרב המסתופפים בצלו של ראש הישיבה עת נשמע קולו בעת ברכת "שהחיינו" על קדושת היום, כשקולו נשנק מדמעות של התרגשות.

קודם תפילת מעריב נשא ראש הישיבה דברי התעוררות קצרים ונרגשים. 

במהלך כל היום הקדוש שהה ראש הישיבה בהיכל בית מדרשו, כשבזמן ההפסקה בין תפילת מוסף לתפילת מנחה, שהה ראש הישיבה בחדרו שבבנין הישיבה. כמו כן עלה לעליית שלישי במנחה וקרא את הפטרת יונה.

במהלך כל תפילת מנחה ונעילה ביקש ראש הישיבה לזרז את הבעלי תפילה על מנת שלא יאריכו וישתדלו לקצר בשביל לסיים בזמן. לאחר הבדלה במעונו בירך ראש הישיבה את תלמידיו לפתקא טבא ו א גוט יאר, ובהמשך יצא אל חצר ביתו נאווה קודש לעריכת 'קידוש לבנה'.

יום הקדוש אצל הגרמ"צ ברגמן (צילום: שוקי לרר)
