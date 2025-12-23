כיכר השבת
נייעס עם קנייטש

"לא יודעים מה זה כלא, צריכים טיפול" - ראש הישיבה בזעקת התורה • מעייריב

כינוס יסוד מרגש לרשת כוללי יום שישי של 'באר התלמוד' |שילוב של אסון כבד ועוצמת נפש בלתי רגילה, שהגיע אלינו משכונת בורו פארק שבארה"ב | דרמה בברוקלין: אחרי מצוד שנמשך למעלה משבוע המחבל הסגיר את עצמו (מעייריב)

מהפכת "באר התלמוד" והמסר על חוק הגיוס

מהפכה בישיבת 'באר התלמוד': עשרה סניפי כוללי יום שישי הוקמו לבוגרים. בכינוס היסוד הטיל ראש הישיבה הגר"ח כהן פצצה בנושא הגיוס: "הכלא הוא לא משחק ילדים, בחורים צריכים טיפול. הכל נעשה בתיאום מלא עם גדולי ישראל".

2. האמונה בוערת בבורו פארק

חורבן בבורו פארק: מאפיית המצות המפורסמת עלתה באש, וטונות של מצות מהודרות הושמדו. הנזק נאמד במיליוני דולרים, אך בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, חילק פתקאות אמונה בתוך ההריסות: "אם זה מהקב"ה – זה הכי טוב".

3. סוף למצוד בקראון הייטס

המצוד בברוקלין הסתיים: המחבל שדקר חסיד בלב קראון הייטס הסגיר את עצמו. הקהילה היהודית, שחוותה רגעי חרדה בעיצומו של חנוכה, דורשת כעת מהמשטרה פתרונות שורש לעלייה המדאיגה באירועים האנטישמיים בשכונה. נמשיך לעקוב.

הגאון הרב חנוך כהן (צילום: באדיבות ישיבת באר התלמוד)

כיכר השבת
