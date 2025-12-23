מהפכת "באר התלמוד" והמסר על חוק הגיוס

מהפכה בישיבת 'באר התלמוד': עשרה סניפי כוללי יום שישי הוקמו לבוגרים. בכינוס היסוד הטיל ראש הישיבה הגר"ח כהן פצצה בנושא הגיוס: "הכלא הוא לא משחק ילדים, בחורים צריכים טיפול. הכל נעשה בתיאום מלא עם גדולי ישראל".

2. האמונה בוערת בבורו פארק

חורבן בבורו פארק: מאפיית המצות המפורסמת עלתה באש, וטונות של מצות מהודרות הושמדו. הנזק נאמד במיליוני דולרים, אך בעל המאפייה, הרב חיים ברוין, חילק פתקאות אמונה בתוך ההריסות: "אם זה מהקב"ה – זה הכי טוב".

3. סוף למצוד בקראון הייטס

המצוד בברוקלין הסתיים: המחבל שדקר חסיד חב"ד בלב קראון הייטס הסגיר את עצמו. הקהילה היהודית, שחוותה רגעי חרדה בעיצומו של חנוכה, דורשת כעת מהמשטרה פתרונות שורש לעלייה המדאיגה באירועים האנטישמיים בשכונה. נמשיך לעקוב.