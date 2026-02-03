צרפת סוערת: מורה במצב אנוש אחרי שנער בן 14 דקר אותה בכיתה

מורה לאמנות נפצעה היום (שלישי) באורח אנוש מדקירות תלמיד במהלך שיעור בחטיבת ביניים. החשוד נעצר בחשד לניסיון רצח על רקע מתחים משמעתיים קודמים.

מורה לאמנות בת 60 מאושפזת במצב אנוש בבית חולים בטולון לאחר שנדקרה היום מספר פעמים על ידי תלמיד במהלך שיעור.

האירוע התרחש בסביבות השעה 14:00 בתוך כיתת לימוד בחטיבת הביניים "לה גישרד" שבעיירה סנארי-סור-מר בדרום צרפת. לפי דיווחי הרשויות, המורה הותקפה באמצעות סכין וספגה שלוש או ארבע דקירות בפלג גופה העליון מול עיני התלמידים בכיתה.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום פינו את המורה במצב קריטי לבית החולים סנט אן, שם הוכנסה לחדר הניתוח כשחייה בסכנה. התוקף, תלמיד בן 14 הלומד במוסד, נעצר מיד לאחר האירוע והועבר למעצר בחשד לניסיון רצח. שר החינוך הצרפתי, אדואר גפריי, הביע זעזוע עמוק מהמקרה והודיע כי הוא יוצא לאזור כדי לחזק את הצוות החינוכי.

שר החינוך מסר בהצהרה כי "מחשבותיי נתונות באופן מיידי לקורבן, למשפחתה ולכלל הקהילה החינוכית, שאני שותף לזעזוע העמוק שלה".

התובע הכללי של טולון, רפאל באלאן, הבהיר כי בשלב זה של החקירה לא נמצא קשר למניע דתי או פוליטי. לפי החשד הראשוני, המניע לתקיפה נעוץ במתיחות אישית בין התלמיד למורה, ככל הנראה בעקבות דוחות משמעתיים שהגישה נגדו בתקופה האחרונה. עוד צוין כי לתלמיד אין עבר פלילי וכי לא היה מוכר למשטרה כבעל רקע אלים.