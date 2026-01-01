היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הגיבה הערב (חמישי) לעתירות העוסקות בכהונתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בתגובתה לבג"ץ טענה היועמ"שית כי נדרש צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה נתניהו להסביר מדוע אינו מעביר את השר בן גביר מתפקידו.

"השר בן גביר", כך היועמ"שית, "מנצל לרעה את תפקידו כדי להשפיע באופן פסול על פעילות משטרת ישראל בתחומים הרגישים ביותר של אכיפת חוק וחקירות ופוגע בעקרונות דמוקרטיים בסיסיים".

תגובת היועמ"שית הגיעו אחרי טענות שבהן טענו העותרים שעל נתניהו להפעיל את סמכותו ולהדיח את בן גביר מתפקידו. בסיום תגובת היועמ"שית סוכם כי עמדת היועמ"שית היא להוציא צו על תנאי שיחייב את נתניהו לנמק מדוע איננו מפטר.

"נוכח התשתית העובדתית המשמעותית בדבר התנהלות השר למן מינויו, בצירוף התשתית טרם המינוי הראשון, ובהיעדר ערובות ומנגנונים להבטחת פעילותה התקינה, הממלכתית והשוויונית של משטרת ישראל, לרבות ובפרט שראש הממשלה לא פעל מול השר לשם כך – נדרשת הוצאת צו-על-תנאי, אשר יעביר את נטל השכנוע אל ראש הממשלה כמפורט לעיל", נכתב.

לפני כחודש שידרה היועמ"שית מכתב חריף לנתניהו ובו הזהירה מפני התערבות "פוליטית גורפת ושיטתית" בעבודת המשטרה, ומדגישה כי התנהלותו של השר עלולה "לפגוע באופן ממשי בעבודת המשטרה" ולכרסם באופן ניכר בעיקרון של שלטון החוק.

היועמ"שית אמרה כי התערבות פוליטית מופרזת בתפקוד המשטרה, במיוחד באמצעות עקיפת הדרג המקצועי, מעלה חשש "לפגיעה קריטית בעצמאות המשטרה". התערבויות אלו אינן מספקות מענה ל"צורך המתמשך בחיזוק יחסי האמון והגיבוי הציבורי למשטרה".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "גלי בהרב-מיארה היא עבריינית, ששיבשה הליכי חקירה בנושאים בהם קבע בג״צ שהיא בניגוד עניינים. היא תופרת תיקים לנבחרי ציבור, עובדי ציבור וקצינים בכירים, חותרת באופן מופגן לביצוע הפיכה נגד ממשלה דמוקרטית נבחרת, לביטול חוקים, סיכול החלטות וטרפוד מינויים, וכעת השיא - ניסיון לפטר נבחרי ציבור. לא אנוח ולא אשקוט עד שמעשיה ייחקרו - ישראל לא תהיה מדינת מאפיה."