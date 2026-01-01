כיכר השבת
"חמינאי הוא רוצח - שליט לא לגיטימי" | הרוגים ראשונים במחאות הענק באיראן 

המחאות באיראן הגיעו היום ליומן החמישי וכבר דווח על הרוגים ראשונים | אמש הציתו מפגינים בסיס של ארגון הבסיג' של משמרות המהפכה, כוחות הביטחון פתחו באש במספר הזדמנויות | מספר ההרוגים אינו ידוע עדיין, אך ההערכה היא כי המשטר פועל בכל דרך להאפיל על הנתונים | בשלב זה ממשיך המשטר לשמור על איפוק, ההערכה היא כי עשרות הרוגים הוא עניין של זמן | ישראל מביטה מהצד בסיפוק - ובעיקר בתקווה  (בעולם) 

הרוגים ופצועים דווחו היום (חמישי) עם התרחבות גל המחאות ברחבי ליומו החמישי. כוחות הביטחון עשו שימוש באש חיה ובגז מדמיע במוקדים שונים, בהם השוק הסיטונאי המרכזי בטהראן, שם פתחו הסוחרים בשביתה וצעדו תוך קריאות "לא עזה, לא לבנון, חיי למען איראן".

בפולדשאהר שבמחוז איספהאן נורה למוות דאריוש אנסארי בחטיארוואנד, בן 37, מירי ישיר של כוחות הממשל במהלך הפגנות ליליות, כך לפי דיווח של איראן אינטרנשיונל.

סוכנות הידיעות "פארס", המזוהה עם משמרות המהפכה, אישרה אף היא כי מספר בני אדם נהרגו בעימותים בעיר לורדגאן. במקביל, דווח על מעצרם של לפחות 20 מפגינים בעיר פארסאן, מרביתם קטינים מתחת לגיל 18, ושש נשים שנעצרו בבירה הועברו לאגף הנשים בכלא אווין.

אמש הציתו מפגינים בסיס של הבסיג' הידוע לשמצה, כוחות הביטחון פתחו באש חיה לעבר המפגינים.

בתיעוד למעלה, נראים המפגינים קוראים ללא מורא סיסמה נגד המנהיג העליון עלי חמינאי: "חמינאי הוא רוצח ושלטונו אינו לגיטימי".

המחאה הגיעה היום גם למוקדים הנחשבים למעוזי השלטון. בעיר הקדושה לאיסלאם קום תועדו מפגינים קוראים בשבחו של השאה ושל הנסיך הגולה רזא פהלווי. במשהד הפגינו סטודנטים באוניברסיטאות פירדוסי וח'יאם, וקראו לציבור להצטרף אליהם. הנסיך רזא פהלווי פרסם הודעה בה קרא למפגינים לשמור על נוכחות רציפה ברחובות ולנצל כל אירוע ציבורי להרחבת המחאה, תוך שהוא משבח את עוז רוחם מול סגירת המרחבים הציבוריים והאוניברסיטאות.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, במערכת הפוליטית באיראן ניכר הלחץ, כאשר הנשיא מסעוד פזשכיאן הצהיר כי אם הבכירים לא יצליחו לפתור את מצוקות הפרנסה של הציבור, "מקומנו יהיה בגיהינום". מנגד, כלת פרס נובל לשלום שירין עבדי הביעה תקווה כי שנת 2026 תביא לסיום שלטון הרפובליקה האסלאמית, וציינה כי בשנה החולפת הוצאו להורג קרוב ל-2,000 בני אדם, נתון שהגדירה כתיעוד רשמי של אלימות מדינתית.

בירושלים הביעו תמיכה במפגינים. שרת החדשנות גילה גמליאל קראה לקהילה הבינלאומית להשמיע את זעקתם של האיראנים לחופש, ומשרד החוץ פרסם הודעה לפיה הציבור באיראן דוחה בגלוי את המשטר המפנה משאבים לקבוצות טרור במקום לשיקום הכלכלה הקורסת.

בשלב זה נראה כי המשטר נמנע מלהתעמת באופן חזיתי עם המפגינים ומנסה להנמיך את הלהבות באמצעות הצהרות ואיפוק בהפעלת הכוח.

לפי פרשנים אזוריים, האסטרטגיה החדשה של המשטר נובעת מחשש אמיתי בצמרת השלטון. לדבריהם בטהרן חוששים כי המשבר הכלכלי ממנו סובלים האיראנים גם כך - יביא לקריסת המשטר אם יופעל כוח משמעותי נגד המפגינים.

לדבריהם, אם המצב יימשך כמו שהוא כעת, עשרות הרוגים אזרחיים הוא רק עניין של זמן.

