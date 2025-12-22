כיכר השבת
הלחן המיוחד | ראש הישיבה הגר"מ צדקה חיבר שיר עם שמונה בתים וסוד הרמז בשמו

בישיבת 'פורת יוסף' לא זוכרים מחזה כזה: בעת מסיבת החנוכה חשף ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה שיר מיוחד פרי לחנו, המרמז את שמו בבתים של שבח והודיה | במהלך המסיבה הרחיב ראש הישיבה  על גזירות "להשכיחם תורתך" | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הגאון רבי משה צדקה מזמר את בניגון שהלחין (צילום: ש.פ.ה.)

בחדר האוכל של ישיבת 'פורת יוסף', בעיה"ק ירושלים, התאספו מאות תלמידי הישיבה למסיבת חנוכה רוויית התעלות ושמחה של מצווה, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, ובהשתתפות רבני הישיבה שנשאו דברי חיזוק והתעוררות.

במרכז הערב נשמע משא הקודש של ראש הישיבה. בדבריו, הרחיב הגר"מ צדקה בניסים ובנפלאות שעשה השי"ת עם כלל ישראל בימים ההם, ונשא תפילה מעומק הלב כי גם "בזמן הזה" יראנו השי"ת נפלאות ובאורו נראה אור. ראש הישיבה עמד בדבריו על כך שמטרת היוונים הייתה "להשכיחם תורתך", והדגיש כי גם בימינו אנו, התשובה לכל המכשולים והגזירות היא ההתגברות והדבקות בלימוד התורה הקדושה ללא לאות.

רגע השיא שנצרב בלבבות התלמידים נרשם בסיום המעמד, כאשר ראש הישיבה פצח בשירה נרגשת של לחן מיוחד שחיבר לכבוד ימי החנוכה על המילים: "הוֹד לָאֵ-ל הַיְשׁוּעָה בִּשְׁמוֹנַת יְמֵי הַחֲנֻכָּה". השיר בנוי משמונה בתים, כאשר ראשי התיבות של הבתים מרכיבים את שמו של ראש הישיבה - משה ניסים (צדקה). התלמידים הצטרפו בשירה אדירה שסחפה את היכל הישיבה לדקות ארוכות של דבקות ושמחת החג.

הגאון רבי משה צדקה נושא דברים במסיבת חנוכה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)
חנוכה אצל הגאון רבי משה צדקה (צילום: ש.פ.ה.)

