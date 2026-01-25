שגריר ליטא בישראל הגיע היום (ראשון) לסיור רשמי ומקיף בבני ברק ובישיבת פוניבז', כדי לעמוד מקרוב על פריחתה של הממלכה התורנית, הממשיכה את מסורת יהדות ליטא המעטירה על אדמת ארץ ישראל.

את הביקור ליווה מקרוב ח"כ אורי מקלב, יו"ר סיעת יהדות התורה וידידו האישי של השגריר, הפועל מולו באופן עקבי בשורה של נושאים הקשורים לשימור המורשת היהודית ובתי העלמין בליטא.

תחילה נועד השגריר עם נשיא הישיבה, הגאון רבי אליעזר כהנמן. במהלך הפגישה הציג נשיא הישיבה בפני האורח את תולדותיה המפוארות של פוניבז', החל מהקמתה בעיירה ליטאית ועד להקמתה מחדש בבני ברק על ידי סבו מרן הרב מפוניבז' זצ"ל.

השגריר גילה עניין רב בתיעוד ההיסטורי של מבני הישיבה המקוריים בליטא ובמאמצי השימור של הזיכרון היהודי. הגאון הרב אליעזר כהנמן סקר בפניו את הגידול העצום במספר הלומדים בשנים האחרונות ואת תנופת הבינוי האדירה של בנייני הפנימיות והיכלי הלימוד החדשים.

לאחר מכן יצא השגריר לסיור בין ספסלי הלימוד בהיכלי הישיבה. השגריר, לווה בח"כ מקלב, עמד נרעש אל מול קול התורה האדיר וצפה באלפי הבחורים והאברכים השוקדים על תלמודם.

ח"כ מקלב הסביר לשגריר את שיטת הלימוד הליטאית ואת העובדה כי הישיבה מהווה את המרכז העולמי של עולם התורה, אליו נוהרים טובי הלומדים מכל רחבי תבל. השגריר הביע את התפעלותו מהמשמעת הלימודית ומהחיוניות המופגנת בשיח התורני בין הכתלים.

גולת הכותרת של הביקור הייתה הכניסה למעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי. בחדר לימודו של ראש הישיבה התפתחה שיחה מרתקת וממושכת. ראש הישיבה, הנושא עמו את זיכרון יהדות ליטא שלפני המלחמה, שיתף את השגריר בזיכרונות אישיים ובהווי החיים היהודי התוסס שהיה בליטא.

בשיאה של השיחה הציג ח"כ מקלב את מצבם העגום של בתי העלמין היהודיים בליטא, וראש הישיבה, ביקש באופן אישי מהשגריר להעביר מסר לממשלת ליטא לפעול לשיקום ושימור בתי העלמין במדינה.

לאחר מכן ראש הישיבה עמד בדבריו על מהותה של התורה ככוח המקיים של העם היהודי בכל הדורות ובכל המקומות. השגריר הקשיב בקשב רב לדברים וציין את החשיבות שהוא רואה בחיזוק הקשרים עם הנהגת עולם התורה, המהווה המשך ישיר למורשתה ההיסטורית של ארצו.

בסיום הביקור הודה השגריר למארחיו ולח"כ מקלב על ההזדמנות להיחשף לעוצמה הרוחנית של היהדות החרדית.