הצטרפו לאלפי בוגרי מכון מ.ל.מ שכבר השתלבו בשוק בהצלחה, והתחילו גם אתם קריירה חדשה שמביאה איתה פרנסה בשפע, כבוד ושליחות ( צילום: יח"צ )

הרב משה טולדנו, אברך צעיר מירושלים, עמד בפני פרשת דרכים. כמו רבים מחבריו, שקל לצאת לשוק העבודה ולהתפרנס בכבוד, אך התקשה לוותר על עולמה של תורה. החיפוש אחר פתרון הוביל אותו למקצוע שלא הכיר לעומק - טוען רבני. בתוך פחות משנה, בעזרת לימודים ממוקדים במרכז מ.ל.מ שמובילים בתחום, הפך הרב טולדנו לדמות מבוקשת בבתי הדין, עם פרנסה נאה ותפקיד שמחבר בין העולמות - תורה, הלכה, ועזרה לאנשים ברגעים המורכבים בחייהם.

הביקוש מזנק - וההיצע מצומצם לפי נתוני המכון להכשרת טוענים רבניים מ.ל.מ, בישראל פועלים כיום סך הכל מאות בודדים טוענים רבניים פעילים, האמורים לשרת קהל של כמיליון שומרי תורה ומצוות. מדובר בפער עצום אל מול יותר מ-כ-90,000 עורכי דין בישראל! המשמעות ברורה: השוק משווע לטוענים מוסמכים נוספים ומציע בהתאם תגמול נדיב במיוחד. שווי ייצוג של תיק ממוצע בבתי הדין נע בין 20,000 ל-100,000 ש"ח, והכנסה חודשית של טוען ותיק יכולה לנוע סביב 25,000 ש"ח - ואף מעבר. אך לא רק הכסף מדבר כאן: זוהי משרה המשלבת ידע תורני, שליחות ציבורית וסיפוק אישי אדיר.

ללמוד - ולהרוויח בענק

הבשורה הגדולה היא שגם בלי רקע קודם, אפשר תוך עשרה חודשים בלבד - באמצעות שיטת לימוד מוכחת, ליווי אישי ולמידה מרחוק, להפוך לטוען רבני מוסמך, עם תעודה ממשלתית ותיק כלים שלם להשתלבות מיידית במקצוע. מכון מ.ל.מ מציע הכשרה מקיפה הכוללת גם קורס פרקטיקה בבתי הדין, וגם קורס גישור ובוררות במתנה לכל נרשם.

הטוען הרבני חיים ברנשטיין ממודיעין עילית, מספר: "בהתחלה חשבתי שמדובר רק בדיני גירושין. אבל תוך זמן קצר נחשפתי לעולם תוכן רחב ועשיר של דיני ממונות, בוררויות והסכמים במ.ל.מ רכשתי ידע שמשנה חיים ומעניק כלים להשפעה אמיתית".

העתיד שלכם מתחיל כאן

אם גם אתם מחפשים יציבות כלכלית, מקצוע עם משמעות ודרך חדשה להשתלב בעולם תורני-משפטי מרתק - לימודי טוען רבני זה הצעד שישנה את חייכם.

