במוצאי שבת האחרון - פרשת ויקהל-פקודי, ציינו בהתרגשות בחורי ישיבת 'באר התלמוד - חזון יחזקאל' את סיומו של סדר הלימוד המיוחד "מקודש לקודש", שליווה את הישיבה לאורך כל חודשי החורף הארוכים.

כמדי מוצאי שבת מאז תחילת הזמן, התכנסו כלל בחורי הישיבה מיד לאחר ההבדלה לסדר לימוד רצוף של ארבע שעות, המוקדש כולו לעמלה של תורה בטהרתה. הסדר, שהפך לשם דבר בישיבה, נחתם מדי שבוע בסעודת 'מלווה מלכה' חגיגית, אך השבוע, עם סיומו של זמן חורף, לבש המעמד צביון מיוחד של סיום בהשתתפות רבני וראשי הישיבה.

את שולחן המזרח פיארו רבני הישיבה. בפתח המעמד נשא דברי חיזוק הגאון רבי שמעון גוטסמן, מרבני הישיבה שעמד בדבריו על המעלה של 'שלמות בלימוד התורה' ועל הכוח הנקנה מתוך רציפות הלימוד.

במרכז המעמד נשמע משאו המרכזי של, הגאון רבי ליאור אנקונינה, מראשי הישיבה, שעורר את הבחורים בדברים חוצבי להבות על רקע התקופה המורכבת ומצב המלחמה בארץ הקודש. בדבריו הדגיש ראש הישיבה את האחריות המוטלת על כתפי עמלי התורה: "עלינו לדעת כי לולי בחורי הישיבות השוקדים ועמלים על תלמודם תמידים כסדרם, המצב חלילה יכול היה להיות שונה לגמרי", אמר והוסיף כי "הלימוד במסירות נפש הוא חומת המגן האמיתית של עם ישראל".

הבחורים, שסיימו את זמן חורף מתוך תחושת התעלות וסיפוק, יצאו מהמעמד בכוחות מחודשים לקראת ימי בין הזמנים וההכנות לחג הפסח, כשהם נושאים עמם את המטען הרוחני של שעות הלימוד הרצופות שקנו במהלך החורף.