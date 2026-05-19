גורמים אמריקאים רשמיים מזהירים כי הצהרתו הפומבית של הנשיא דונלד טראמפ עלולה להיות מהלך של הטעיה, וכי הוא עדיין עשוי להמשיך בתקיפות נגד איראן, כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

הגורמים הזכירו כי בחודש פברואר תכננו גורמים בארצות הברית ובאיראן סבב משא ומתן, ימים ספורים בלבד לפני שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה.

​במקביל, טראמפ הנחה את בכירי מערכת הביטחון שלו להתכונן לאפשרות של "מתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן" במקרה ש"לא תושג עסקה מקובלת".

הצבא האמריקאי פיתח מגוון אפשרויות תקיפה, הכוללות פגיעה ממוקדת באתרי טילים בליסטיים בשטח המדינה, אם כי הנשיא לא פירט אילו מטרות מדויקות היו מיועדות לתקיפה.

קשה לצפייה: תיירת נמחצה למוות במהלך קרב פילים אלים בספארי דני שפיץ | 13:17

עוד עולה מהדיווח ב'טיימס' כי ​מפקדים איראנים ניתחו את דפוסי הטיסה של מטוסי הקרב והמפציצים של ארצות הברית, ככל הנראה בסיוע של רוסיה.

גורם צבאי אמריקאי הזהיר כי הפלת מטוס האף-15אי בחודש שעבר, לצד אש מן הקרקע שפגעה במטוס אף-35, חשפו כי טקטיקות הטיסה האמריקאיות הפכו צפויות מדי, דבר שאיפשר לאיראן להתגונן בצורה יעילה.

​איראן ניצלה את הפסקת האש בת החודש עם ארצות הברית כדי לחפור מחדש עשרות אתרים של טילים בליסטיים שהופצצו בעבר, ולהעביר ממקומם משגרי טילים ניידים. על פי גורם צבאי, איראן התאימה את הטקטיקות שלה לחידוש אפשרי של הלחימה למרות האבדות המשמעותיות שספגה.

​רבים מהטילים הבליסטיים של איראן מוצבים בתוך מערות תת-קרקעיות עמוקות ובמתקנים שנחצבו בהרי גרניט, המציבים קושי רב בפני מטוסי התקיפה האמריקאיים. בשל כך, חיל האוויר האמריקאי התרכז בהפצצת השערים של אותם אתרים כדי להביא לקריסתם ולקבורתם, אך לא השמיד את המתקנים עצמם, ואיראן הצליחה לחפור מחדש מספר רב של אתרים אלה.

​במהלך הפסקת האש, האיראנים מיקמו מחדש את זרועותיהם הצבאיות שנותרו, וביססו תפיסה כי ביכולתם להתנגד בהצלחה לארצות הברית באמצעות חסימת מיצרי הורמוז, פגיעה בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ או איום ישיר על כלי טיס אמריקאיים.

כעת נותר להמתין ולראות אם יבשילו התנאים לכדי תקיפה מחודשת.