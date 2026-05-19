כיכר השבת
המתח לשיאו

גורמים אמריקאים מזהירים: ייתכן שטראמפ מבצע מהלך של הטעיה - אלו המטרות הבאות באיראן

גורמים אמריקאים רשמיים ששוחחו עם הניו יורק טיימס מזהירים כי ייתכן שהנשיא טראמפ מבצע מהלך של הטעיה בדבריו על דחיית המלחמה | בינתיים, האיראנים למדו את דפוסי הטיסות של ארה"ב, ומכינים את הקרקע למלחמה החדשה שבפתח (חדשות, בעולם)

6תגובות
ביקור טראמפ בסין (צילום: הבית הלבן)

גורמים אמריקאים רשמיים מזהירים כי הצהרתו הפומבית של הנשיא דונלד טראמפ עלולה להיות מהלך של הטעיה, וכי הוא עדיין עשוי להמשיך בתקיפות נגד , כך לפי דיווח ב'ניו יורק טיימס'.

הגורמים הזכירו כי בחודש פברואר תכננו גורמים בארצות הברית ובאיראן סבב משא ומתן, ימים ספורים בלבד לפני שארצות הברית וישראל פתחו במלחמה.

​במקביל, הנחה את בכירי מערכת הביטחון שלו להתכונן לאפשרות של "מתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן" במקרה ש"לא תושג עסקה מקובלת".

הצבא האמריקאי פיתח מגוון אפשרויות תקיפה, הכוללות פגיעה ממוקדת באתרי טילים בליסטיים בשטח המדינה, אם כי הנשיא לא פירט אילו מטרות מדויקות היו מיועדות לתקיפה.

עוד עולה מהדיווח ב'טיימס' כי ​מפקדים איראנים ניתחו את דפוסי הטיסה של מטוסי הקרב והמפציצים של ארצות הברית, ככל הנראה בסיוע של רוסיה.

גורם צבאי אמריקאי הזהיר כי הפלת מטוס האף-15אי בחודש שעבר, לצד אש מן הקרקע שפגעה במטוס אף-35, חשפו כי טקטיקות הטיסה האמריקאיות הפכו צפויות מדי, דבר שאיפשר לאיראן להתגונן בצורה יעילה.

​איראן ניצלה את הפסקת האש בת החודש עם ארצות הברית כדי לחפור מחדש עשרות אתרים של טילים בליסטיים שהופצצו בעבר, ולהעביר ממקומם משגרי טילים ניידים. על פי גורם צבאי, איראן התאימה את הטקטיקות שלה לחידוש אפשרי של הלחימה למרות האבדות המשמעותיות שספגה.

​רבים מהטילים הבליסטיים של איראן מוצבים בתוך מערות תת-קרקעיות עמוקות ובמתקנים שנחצבו בהרי גרניט, המציבים קושי רב בפני מטוסי התקיפה האמריקאיים. בשל כך, חיל האוויר האמריקאי התרכז בהפצצת השערים של אותם אתרים כדי להביא לקריסתם ולקבורתם, אך לא השמיד את המתקנים עצמם, ואיראן הצליחה לחפור מחדש מספר רב של אתרים אלה.

​במהלך הפסקת האש, האיראנים מיקמו מחדש את זרועותיהם הצבאיות שנותרו, וביססו תפיסה כי ביכולתם להתנגד בהצלחה לארצות הברית באמצעות חסימת מיצרי הורמוז, פגיעה בתשתיות אנרגיה במדינות המפרץ או איום ישיר על כלי טיס אמריקאיים.

כעת נותר להמתין ולראות אם יבשילו התנאים לכדי תקיפה מחודשת.

איראןדונלד טראמפמבצע זעם אדיר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אין צנזורה?
מנחם
2
טוב, אז נראה לכם שאחרי שכולם מדברים שזה הטעייה זה יהיה ההכנה לתקיפה, אז זהו שלא! תכירו את טראמפ כל המהות שלו זה כל רגע להגיד משהו אחר מ 2 סיבות 1. לחרפן את כולם 2. כדי ליצור מצב שאף אחד לא יהיה לו באמץ מושג אם יש עיסקה או יש תקיפה ומתי.
חלמן
הסיבה היחידה זה כדי לשגע את הבורסה
חני
1
הבולבול שלו התקפל פתאום חחחחח
לא הגיוני בכלל
כמה אתה טועה, הוא תחבלן גדול ויודע טוב מאד מה שהוא עושה. חכו לראות את סוף הסרט.
ארז
השאלה אם הוא מספיק חכם לעשות תרגילים....ראש בטטה
יש פה איזה תרגיל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר