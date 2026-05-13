המדריך להורה: כך תבחרו ישיבה שתתאים לבן שלכם בלי "ראש בראש"

מדובר בסיטואציה שכל הורה לבחור ב"מכינה" או בישיבה קטנה מכיר מקרוב: הלחץ בבית עולה, רשימת הישיבות מתארכת, והרצונות של הצוות החינוכי, של ההורים ושל הבחור עצמו מתחילים להתנגש.

בפינת 'דבר ראשון - חינוך', אירח משה מנס את הרב חנניה מנס, מרצה ומטפל רגשי בתחומי החינוך, לשיחה על אחד הנושאים הקריטיים ביותר בבית היהודי: איך בוחרים ישיבה שתתאים באמת לילד?

למרות השם הזהה, אין בין השניים קשר משפחתי, אך מתברר שיש ביניהם הרבה מן המשותף. "לא רק שלאבי מורי קוראים הרב חנניה מנס", פתח משה מנס בחיוך, "הבאנו אותך בגלל המקצועיות שלך כמטפל ומרצה לצוותי חינוך". הרב חנניה הוסיף פרט מפתיע: "גם לאשתי קוראים שרה, בדיוק כמו לאמא שלך. כנראה שזה הגורל".

הפלונטר: כשהאינטרסים מתנגשים

לדברי הרב חנניה מנס, הבעיה העיקרית בבחירת ישיבה היא "צילוב הנתונים" שנכשל. "האבא עושה בדיקה משלו, הילד עושה בדיקה משלו, והצוות בישיבה לפעמים מציע הצעות לפי אינטרסים או רשמים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם", הוא מסביר.

כאשר נוצר פער בין רצון ההורים לרצון הבחור, מתחיל ה"פלונטר". הורים רבים מנסים לדחוף לישיבה עם "שם טוב" או מותג נחשב, בעוד שהבחור מרגיש שזה פשוט לא המקום עבורו.

השיטה המפתיעה: "להתמרמר ביחד עם הבחור"

איך גורמים לבחור מתבגר להקשיב ולהבין מה באמת טוב עבורו? הרב מנס מציע טכניקה פסיכולוגית מעניינת: זרימה עם המירמור.

"אם אנחנו רוצים שהבחור ירצה את הישיבה שגם אנחנו חושבים שטובה לו, בואו נתחיל להתמרמר איתו ביחד. לזרום איתו על הקשיים והדעות שלו, ואז לנסות לכוון אותו עם שאלות נכונות".

הרב שיתף בסיפור על קבוצת בחורים שרצו לעזוב ישיבה מסוימת. במקום להילחם בהם, הוא ישב עם הבחור ה"ממורמר" ביותר, הצטרף לביקורת שלו, ומשם הוביל אותו לבדוק יחד מהו המקום שבאמת ייתן לו מענה. התוצאה? הבחור הבין בעצמו שהישיבה הנוכחית היא הטובה ביותר עבורו.

איך מבררים באמת? (ולא, לא צריך לנסוע לכל הארץ)

משה מנס הקשה: "איך טכנית אני אמור לבדוק את כל הישיבות האלו? לנסוע לכל מקום?".

הרב חנניה מרגיע ומסביר שהיום הבירור קל בהרבה, אך דורש דיוק:

ישיבה שהייתה מצוינת לפני 15 שנה יכולה להיות שונה לחלוטין היום. חפשו "אנשי פנים": הכי חשוב למצוא מישהו שמכיר את הישיבה היום מבפנים.

הכי חשוב למצוא מישהו שמכיר את הישיבה מבפנים. השאלה הקריטית ביותר: "האם לצוות באמת אכפת מהבחורים?".

"אל תחפשו מקום שבו הבחורים הם כמו 'פופקורן' – נכנסים לשקית, קופצים קצת ויוצאים. חפשו מקום שיש בו יחס אישי והבנה לנפש הבחור".