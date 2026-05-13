ועד שלישי ב'חברון' סיימו את הש"ס לעילוי נשמת אמא של אחד הבחורים | צפו

בישיבת 'חברון - גבעת מרדכי' נערך מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י בני ועד שלישי לעילוי נשמת אמו של אחד מבני החבורה, מרת נעמי דותן ז"ל מלוס אנגל'ס | צפו בתיעוד מהסיום המרגש (עולם הישיבות)

סיום הש"ס של ועד שלישי ב'חברון'

בישיבת 'חברון - גבעת מרדכי' נערך מעמד סיום הש"ס שנלמד ע"י בני ועד שלישי לעילוי נשמת אמו של אחד מבני החבורה, מרת נעמי דותן ז"ל מלוס אנגל'ס.

במעמד שנערך ברוב פאר והדר באולם שע"י ישיבת הר"ן השתתפו רבני הישיבה, המשגיח הרה"ג חיים שאול צ'צ'יק והרה"ג ר' משה גרינבוים, ובני הישיבה המסיימים.

המעמד נפתח ע"י אחד מחשובי הבחורים אשר עמד במעלת השלמת וסיום הש"ס דווקא בימים אלו של ערב מתן תורה, כשהדברים מקבלים תוספת חיזוק אל מול הדיבוק חברים המופלא המשתלב באופן נפלא עם דברי הפסוק "ויחן שם ישראל כנגד ההר" האמור כנגד ימים אלו.

בשלב זה כובד הבה"ח נתן צבי מורגנשטרן לסיים את הש"ס לעילוי נשמת אמו של אחד מבני החבורה, שלא הצליח להשתתף במעמד, כיון שעבר לחיזוק קצר בישיבה בארה"ב, ועקב המצב השורר בארץ ובעולם, החליט להשתתף בסיום מרחוק.

לאחר הסיום קמו הנוכחים לריקודי שמחה של מצווה.

דברים בכבוד המעמד נשא הגאון הרב חיים צצי'ק מהמשגיחים של ישיבת חברון שעמד במעלת הסיום ועילוי הנשמה העצום לו זוכה הנפטר ובמעלת הערבות ההדדית שנטלו על עצמם בני החבורה בסיום הש"ס.

לקראת סיום נהנו המשתתפים מ'זיץ' מיוחד סוחף באווירה של התעלות ורגשי קודש בניצוחו של בעל המנגן לייזר סופר ובליווי הזמר שימי קפלן.

סיום הש"ס של ועד שלישי ב'חברון'
