בחודשים האחרונים, היכלי הישיבות במגוון ישיבות ההסדר החרדיות געשו סביב תחרות "דברים שבכתב", תחרות חיבורים חסרת תקדים בין 15 ישיבות ההסדר החרדיות שמטרתה לייצר שיח תורני על ידי חיבורים שנכתבו על ידי בחורי הישיבות. מגוון ישיבות ההסדר חוות צמיחה משמעותית עם הצטרפותם של עשרות בחורים מידי שנה. כעת, תחרות "דברים שבכתב" נועדה להציג את פרי עמלם.

התחרות יצרה הדים רבים ברחבי עולם הישיבות והחיבורים נערמו לכדי ספר עבה כרס של חידושים מרשימים. רגע לפני הגמר הגדול שייערך בנוכחת רבנים, וועדת שיפוט, אישי ציבור ובליווי מופע מוזיקלי, התחרות נפתחת לקהל הרחב ומאפשרת לכל מאן דהו להשתתף בתרות החיבורים, לענות על שאלון קצר ולזכות בש"ס מהודר במתנה* השאלות מבוססות על נושאים הדורשים שילוב בין מקורות חז"ל והפוסקים לבין הבנת המציאות המודרנית המשתנה. דע מה שתשיב אלו הן שלוש דוגמאות של שאלות הלכתיות מתוך עשרות סוגיות בהם דנו הבחורים , עליהן גם אתם מוזמנים להשיב:

בינה מלאכותית בבית הדין: עם פריצת ה-AI, עלתה השאלה האם ניתן להסתמך על ממצאי מכונה כראיה משפטית. האם מסקנותיה נחשבות כ"עדות" או כ"אומדנא דמוכח" (הוכחה נסיבתית)? האתגר נעוץ בדרישת התורה לעדות "מפיהם" ולא "מפי כתבם", ובעובדה שלמכונה אין תודעה או אחריות משפטית.

חשיפת מידע רפואי להצלת חיים: במצבים רפואיים דחופים בהם החולה אינו מתקשר, האם מותר לחשוף את המידע הרפואי שלו לגורמים חיצוניים ללא הסכמתו? כאן מתנגש הערך העליון של החיים מול חובת הפרטיות והסודיות הרפואית.

אחת השאלות המורכבות ביותר שהוצבו בפני המשתתפים נוגעת לסדרי עדיפויות בטיפול רפואי בשבת: חובש קרבי דתי מטפל בפצוע במצב יציב. הפצוע אינו מסוכן, אך הוא סובל מכאבים וזקוק לפעולות הכרוכות בחילול שבת, כמו חיתוך אריזת תרופה, רישום רפואי או הדלקת תאורה. במחלקה נמצא גם חובש חילוני שמוכן לסייע. הדילמה: מי משניהם צריך לבצע את המלאכה - האם יש להעדיף את החובש החילוני, או שמא עדיף שהמצווה תקויים דווקא על ידי שומר המצוות שכן הוא ידע איך לצמצם בחילול שבת?

חושבים שאתם יודעים את התשובות לשאלות? הצטרפו וענו על השאלון המצורף ואולי תזכו בסט ש"ס מהודר

יצירה תורנית במבחן המציאות

המיזם מלווה על ידי ועדת שיפוט מקצועית הכוללת את הרב יעקב רוז'ה חבר מועצת הרבנות הראשית, הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה, הרב חיים פרל רב כבאות והצלה והרב חגי ולוסקי לשעבר סגן הרב הראשי לצה"ל. בוועדה מציינים כי השאלות המוצגות דורשות מהלומדים והמשיבים ליישם מושגי יסוד מ'חושן משפט' ו'אורח חיים' בסוגיות של אתיקה וטכנולוגיה. המטרה היא ליצור חיבור מעשי בין הלימוד הישיבתי הקלאסי לבין הדילמות העולות מהשטח.

הישורת האחרונה: מי יכתוב את "החיבור המנצח"?

בעוד ימים ספורים, ולקראת חג מתן תורה, יינעלו שערי התחרות, והוועדה המקצועית תתכנס לבחור את החיבורים המצטיינים שיזכו להכרה באירוע יוקרתי. אך מעבר לפרסים, הרווח האמיתי הוא המיזם המיוחד שהצליח לחבר בין עולמות התוכן השונים וליצור גשר של יצירה תורנית עכשווית.

