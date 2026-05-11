משטרה צבאית ( צילום: אתר צה"ל )

ניסיון מעצר נוסף של המשטרה הצבאית נכשל הלילה (בין ראשון לשני) בעיר דימונה, כאשר אברך שהוגדר כ'עריק' סרב לפתוח את דלת ביתו לכוחות האכיפה.

המקרה מצטרף לשורה ארוכה של ניסיונות מעצר כושלים בימים האחרונים, המעידים על הקושי הרב של רשויות האכיפה ליישם את החלטות בג"ץ בשטח. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו בשעות הלילה המאוחרות לביתו של האברך בדימונה, שלא התייצב בלשכת הגיוס כנדרש. האברך, שהיה ער למגעים עם הכוחות, סרב לפתוח את הדלת ונשאר מבוצר בתוך ביתו. תוך זמן קצר הופעלה מערכת ההתרעות המקומית, ועשרות תומכים הגיעו למקום כדי למנוע את המעצר. הגאון רבי דוב לנדו נשאל על החיילים הסרוגים - וזה מה שענה | והאחריות של בני התורה במלחמה דוד הכהן | 10.05.26 בשל המהומה שנוצרה מחוץ לבית והקושי להתמודד עם ההתנגדות המאורגנת, נאלצו שוטרי המשטרה הצבאית לעזוב את המקום ללא האברך המבוקש. המקרה בדימונה הוא חלק ממגמה רחבה יותר - למרות המאמץ המוגבר של צה"ל והמשטרה הצבאית בימים האחרונים, רוב ניסיונות המעצרים של תלמידי ישיבות נכשלים. ניסיון המעצר מתרחש על רקע החלטת בג"ץ לפני כשבועיים בנושא הסנקציות נגד לומדי התורה, שבה מתחו השופטים ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה. בג"ץ קבע כי על המשטרה לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה של הצבא במעצר תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס.

הפגנות הפלג הירושלמי השבוע ( צילום: רונן שטלצר )

"חוטא יוצא נשכר" - דברי השופט סולברג

המשנה לנשיא השופט נועם סולברג כתב בהחלטה: "דומה כי המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל; חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי".

השופט סולברג הוסיף והדגיש: "לא למותר לציין, כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו".

בהחלטה צוטטו דברי איוב: "אין לקבל מצב שבו 'אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ' ו'כל דאלים – גבר'". בג"ץ התייחס למצב כ"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת" מצד לומדי התורה.

כזכור, בימים האחרונים התרחשו ניסיונות מעצר נוספים ברחבי הארץ, כולל בהרצליה, תל אביב ודימונה. במקרה בהרצליה, בשעה 4 לפנות בוקר, הצליחה אם המשפחה ליצור קשר עם מערכת "צבע שחור" - מערכת ההתרעות הארצית המסייעת לתלמידי ישיבות. ברגע שמפקד הכוח הבחין בשיחה הטלפונית, הורה לשוטריו לסגת מהמקום לאלתר.

המקרים החוזרים ונשנים של כישלונות במעצרים מעלים שאלות לגבי יכולת האכיפה בפועל של החלטות בג"ץ, כאשר מנגד עולם הישיבות מתארגן בצורה יעילה למניעת מעצרים באמצעות מערכות התרעה ומגיעים מהירים של תומכים למקום.