"ובאו כולם"

אל תפספסו: אירוע ה"אבות ובנים" הגדול בעולם

בירושלים נשלמות ההכנות לאירוע "ובאו כולם" – מפגש הלימוד המרכזי של "אחוות תורה" ועיריית ירושלים, שיתקיים ביום רביעי הקרוב (ד' בסיוון). האירוע מיועד לאבות ובנים ומציע שילוב בין לימוד ישיבתי לתכנית אמנותית

מאירועי שנים קודמות (צילום: יוסי רוזנבוים)

ההכנות לחג השבועות בירושלים נכנסות לישורת האחרונה, ואיתן גם ההערכות לאירוע "ובאו כולם" – מפגש הלימוד של "אחוות תורה" ועיריית ירושלים. האירוע, שכבר הפך למסורת, מזמין אבות ובנים לזמן איכות של לימוד משותף ואווירת חג, רגע לפני שמתן תורה מגיע.

לימוד בגובה העיניים

במרכז הערב יעמוד סדר לימוד משותף באולם המרכזי של בנייני האומה. כדי להפוך את הלימוד לנגיש וזורם, הוכנה חוברת "לימוד מודרך" מיוחדת, שמאפשרת לאבות ולילדים (בכל הגילים) לצלול יחד לסוגיות הקשורות לחג בצורה מעניינת שיוצרת שיח אמיתי.

סיפור, מוזיקה ואווירה

חוץ מהלימוד, הערב יכלול גם צד חווייתי:

  • מיצג אמנותי: סיפור שיועבר באמצעים ויזואליים ונועד לחבר את המשתתפים לערכי החג בצורה קצת אחרת.
  • קומזיץ סיום: שירה משותפת של ניגוני התעוררות ושירי רגש, כדי להיכנס לאווירת החג מתוך שמחה.
  • משהו מתוק: כל ילד יקבל שקית פינוקים אישית, כדי להפוך את חווית הלימוד למתוקה וחיובית עוד יותר.

כדאי לדעת: האירוע יתקיים ביום רביעי, ד' בסיוון (20.05.26). הדלתות ייפתחו בשעה 17:00.

בגלל הביקוש והמקום המוגבל באולם, מומלץ להירשם מראש בקישור המצורף ולא לחכות לרגע האחרון.

